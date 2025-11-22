Vàng giảm giá nhưng rủi ro tăng

Khan hiếm, vàng trong nước đắt hơn thế giới 21,4 triệu đồng

Ngày 21.11, giá vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng mỗi lượng, các công ty vàng bạc đá quý như SJC, Doji mua vào với giá 147,8 triệu đồng, bán ra 149,8 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 148,3 triệu đồng, bán ra 149,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 146,8 triệu đồng, bán ra 149,8 triệu đồng… So với mức giá 154,5 triệu đồng/lượng ngày 13.11, vàng miếng SJC đã giảm 4,7 triệu đồng. Tương tự, giá vàng nhẫn cũng sụt giảm từ 500.000 - 800.000 đồng/lượng, Công ty SJC mua vào 145,4 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu là có giá cao nhất thị trường 150 triệu đồng chiều bán ra, mua vào 147 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 146,5 triệu đồng, bán ra 149,5 triệu đồng…

Một số công ty bán vàng nhẫn hẹn mấy ngày sau lấy hàng ẢNH: NGỌC THẮNG

Vàng thế giới giảm mạnh 45 USD/ounce xuống còn 4.034 USD/ounce, tương đương mất 1%. Giảm chậm, vàng trong nước gia tăng mức đắt đỏ, lên 15% so với kim loại quý thế giới, cao hơn tới 21,4 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao hơn 19,6 triệu đồng. Đây là một khoảng cách quá rủi ro để đầu tư lúc này.

Lý giải việc giá vàng trong nước cao bị đẩy lên đắt hơn thế giới tới 15%, các đơn vị kinh doanh cho rằng giá giảm khiến khách hàng càng giữ chặt, không mang vàng đi bán trong khi người mua nhiều hơn. Cung ít cầu nhiều nên giá tăng. Đại diện Công ty SJC thông tin do số lượng vàng mua lại từ khách hàng hạn chế nên công ty cũng giới hạn khối lượng bán ra cho mỗi khách là 1 lượng vàng miếng SJC và 1 chỉ vàng nhẫn 4 số 9. Các công ty khác cũng tương tự, vàng miếng gần như không có, còn vàng nhẫn vẫn tình trạng bán "trên giấy". Công ty Bảo Tín Minh Châu bán tối đa 10 chỉ vàng tròn nhẫn trơn Vàng Rồng Thăng Long cho mỗi khách hàng, nhưng hẹn ngày 26.11 mới trả và phải cách 2 ngày sau khách hàng mới được mua tiếp. Công ty Bảo Tín Minh Hải thì thông báo không có hàng nhẫn Kim Gia Bảo và Tiểu Kim Cát (0,3 chỉ). Công ty không nhận đặt nhẫn Tiểu Kim Cát, chỉ nhận đặt Kim Gia Bảo tối đa 50 chỉ/người, thời gian trả hàng là 10 ngày, khách thanh toán 100% tại thời điểm đặt hàng. Công ty không có và cũng không nhận đặt vàng miếng SJC, vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long.

Dù vậy so với đầu năm, vàng miếng SJC đã tăng 65,6 triệu đồng/lượng, tương đương mức lên giá 78%. Tương tự, giá vàng nhẫn cũng đã tăng 64 triệu đồng mỗi lượng, tương đương đi lên 76%. Đó là lý do, nhiều người vẫn coi vàng là kênh đầu tư hấp dẫn dù khoảng cách giá trong nước với thế giới đang ở mức kỷ lục.

Rủi ro tăng cao

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, khuyến cáo người có vàng cân nhắc chuyển dịch vốn khỏi kênh đầu tư này vì mức giá hiện tại có độ rủi ro cao. "Dù giá vàng đã giảm so với mức đỉnh lập được hồi cuối tháng 10 và giữa tháng 11 nhưng vàng trong nước đang đắt hơn thế giới trên 20 triệu đồng/lượng, hơn 15% là điều khá quan ngại", ông Trọng nói. Chưa kể sắp đến thời điểm ngày 15.12, ngày Ngân hàng Nhà nước sẽ đưa ra hạn mức nhập khẩu vàng nguyên liệu… Vì thế hiện đang là thời gian mà các đơn vị đang chờ đợi thông tin mới về thị trường. Khi có những thông tin này, giá vàng trong nước sẽ đảo chiều đi xuống. "Đây là yếu tố đầy rủi ro đối với người mua vàng thời điểm này, chính sách vàng đi vào cuộc sống sẽ kéo biên độ chênh lệch giá giữa trong và ngoài nước được rút ngắn hơn", ông Trọng lưu ý.

Giá vàng miếng SJC xoay quanh mức 150 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, chuyên gia vàng Dương Anh Vũ dự báo giá vàng thế giới có thể sẽ kiểm tra lại mức giá 3.880 USD/ounce khi xung đột giữa Nga và Ukraine bớt căng thẳng sau đề xuất giải pháp từ Mỹ. Do đó, cuối năm nay giá vàng thế giới có thể giảm xuống 3.835 USD/ounce và dao động theo biên độ 3.835 - 4.130 USD/ounce. Từ đó, ông Dương Anh Vũ cho rằng giá vàng trong nước sẽ khó thấp hơn mức 145 triệu đồng/lượng. Nếu có mua tích trữ, có thể giải ngân ở mức giá này nhưng ông Vũ khuyến nghị không nên mua đầu cơ khi giá vàng thế giới giảm về 3.835 USD/ounce vì 2 lý do, đó là xung đột Đông Âu có khả năng kết thúc và khoảng chênh quá lớn giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới sẽ được rút ngắn. "Việt Nam đang cần nguồn vốn đầu tư phát triển, hướng đến mục tiêu 10% GDP trở lên vào năm sau. Bên cạnh đó, nguồn cung ngoại hối không phải dồi dào. Áp lực tỷ giá chỉ tạm giảm bớt và đối mặt với thách thức khác vào năm sau. Với hai yêu cầu từ đầu tư và ngoại hối, khó có khả năng khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới được thu hẹp. Vì thế việc đầu cơ trên thị trường sẽ là lựa chọn nhiều rủi ro vào cuối năm nay và đầu năm sau", ông Dương Anh Vũ nhấn mạnh.

Dự báo giá vàng Mới đây, Ngân hàng Thụy Sĩ UBS đã nâng mục tiêu giá vàng giữa năm 2026 lên 4.900 USD/ounce, tăng từ mức 4.200 USD so với dự báo trước đó. Yếu tố khiến nhà băng này điều chỉnh tăng dự báo là do kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, rủi ro địa chính trị dai dẳng, lo ngại về tài khóa và nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư ETF. Theo báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng quý 3 của Hội đồng Vàng thế giới, việc ngân hàng trung ương mua 634 tấn vàng trong năm nay chậm hơn so với tốc độ của năm ngoái nhưng đang tăng tốc trong quý 4, phù hợp với dự báo của chúng tôi là 900 - 950 tấn vàng cho năm 2025. Dòng vốn ETF đổ vào đạt 222 tấn và nhu cầu vàng thỏi và vàng xu trên 300 tấn trong quý thứ tư liên tiếp cho thấy nhu cầu của nhà đầu tư cũng đã tăng lên.