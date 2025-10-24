'Cơn địa chấn' khiến người mua vàng lỗ nặng

Giảm mạnh sau 2 ngày

Cuối ngày hôm qua 23.10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng thêm 900.000 đồng so với đầu ngày, đưa giá mua lên 147,5 triệu đồng và bán ra 149,5 triệu đồng. Dù vậy, tính chung trong vòng 2 ngày qua, mỗi lượng vàng miếng SJC đã bốc hơi trên 5,1 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán duy trì ở mức 2 triệu đồng thì người mua đã lỗ 7,1 triệu đồng mỗi lượng. Người mua vàng nhẫn còn lỗ nặng hơn khi giảm 4,7 triệu đồng so cộng với chênh lệch mua bán neo ở mức 2,5 triệu đồng nên người mua đã lỗ 7,2 triệu đồng một lượng. Đặc biệt, vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu được bán ra ở giá kỷ lục 160,5 triệu đồng của 2 ngày trước đó thì nay chỉ còn 153,5 triệu đồng, giảm 7 triệu đồng. Những người mua ở đỉnh đến nay đã lỗ 10 triệu đồng một lượng do cộng thêm chênh lệch với giá mua bán là 3 triệu đồng.

Giá vàng trong nước rớt mạnh theo đà giảm trên thế giới. Chiều qua, giá vàng thế giới hồi phục lên 4.120 USD/ounce sau khi rớt sâu trước đó, có thời điểm giảm xuống còn 4.050 điểm. Tổng cộng sau 2 ngày, giá kim loại quý có lúc giảm gần 300 USD sau khi lập kỷ lục mới ở mức 4.381 USD/ounce. Đây là mức giảm mạnh nhất của vàng trong vòng 12 năm qua.

Giá vàng hứng chịu nhiều biến động trong 2 ngày qua Ảnh: Ngọc Thắng

Theo chuyên gia thị trường tài chính Phan Dũng Khánh, đợt lao dốc này của giá vàng đã khiến nhiều nhà đầu tư trên các thị trường vàng thế giới "chóng mặt". Nguyên nhân là do hoạt động chốt lời cùng với USD tăng trở lại. Bên cạnh đó, những yếu tố hỗ trợ giá vàng đi lên như xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông hay giữa Nga với Ukraine không còn mới và các bên đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình. Dù chưa có kết quả ngay thì các xung đột quân sự này cũng không gia tăng. Song song, nhiều quốc gia vẫn đang áp dụng chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế. Từ đó, các kênh đầu tư khác như thị trường chứng khoán đã tăng trưởng cao và thu hút dòng vốn đầu tư mạnh hơn. Chính vì vậy, theo ông Khánh, sau khi giảm mạnh thì thông thường giá vàng sẽ có khả năng phục hồi nhưng cũng chỉ loanh quanh ở khu vực đỉnh cũ.

"Tính về giá trị tuyệt đối thì mức giảm khoảng 300 USD/ounce trong 2 ngày qua là mạnh nhất trong lịch sử giá vàng. Thông thường ngay khi đạt vùng đỉnh thì giá sẽ biến động mạnh và giật cục. Riêng tại VN, Nghị định 232 đã có hiệu lực thì nguồn cung sẽ gia tăng cũng như chúng ta đang xem xét lập sàn vàng quốc gia nên về dài hạn sẽ tác động đến thị trường vàng. Từ đó có thể giá vàng trong nước sẽ biến động nhiều hơn, nhất là khi được rút ngắn chênh lệch với thế giới nên nhà đầu tư càng nên thận trọng để giảm rủi ro", ông Phan Dũng Khánh chia sẻ thêm.

Trong khi đó, chuyên gia tài chính, TS Nguyễn Trí Hiếu nhận định nguyên nhân chính đẩy giá vàng thế giới giảm mạnh là các nhà đầu tư quốc tế bán ra mạnh để chốt lời sau giai đoạn tăng cao. Tuy nhiên, xác suất phục hồi khá lớn vì xung đột chính trị - quân sự tại nhiều khu vực vẫn chưa chấm dứt; kinh tế Mỹ đang trong giai đoạn suy yếu vì lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp đều tăng. Ngoài ra, còn có thêm việc chính phủ Mỹ đóng cửa hơn 3 tuần qua và chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ sớm mở cửa trở lại . Tình trạng "tê liệt" của chính phủ Mỹ nếu kéo dài có thể đưa nền kinh tế lớn nhất thế giới vào giai đoạn trì trệ, gây rúng động toàn bộ hệ thống tài chính quốc tế.

Tỷ giá USD/VND sẽ ổn định trong dịp cuối năm Ảnh: Ngọc Thắng

Tỷ giá USD/VND không còn quá căng thẳng

Theo các chuyên gia tài chính, giá vàng trong nước cũng liên quan đến tỷ giá USD/VND do VN phải nhập khẩu nguyên liệu. Nếu giá USD lên cao thì giá vàng sẽ khó hạ nhiệt. Hôm qua, các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm giá bán ra dù giá USD thế giới gia tăng với chỉ số USD-Index lên trên 99 điểm, cao hơn trước đó gần 0,2 điểm. TS Nguyễn Trí Hiếu phân tích: Giá USD trên thị trường thế giới đã hồi phục trở lại những ngày qua khi thông tin về kinh tế Mỹ không quá tích cực. Các dự báo hầu như chắc chắn khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào tuần tới thường sẽ đẩy đồng bạc xanh đi xuống nhưng không nhiều. Dự báo này đã được phản ánh vào giá trước khi chính thức diễn ra.

Trong khi đó, tỷ giá USD/VND trong các ngân hàng đã tăng khoảng 3,4% từ đầu năm đến nay và đây không phải là mức cao. Việc Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất là điều kiện thuận lợi khiến lãi suất USD giảm theo. Từ đó giúp chênh lệch lãi suất giữa USD và tiền đồng sẽ rộng ra theo hướng có lợi cho tiền đồng, đồng thời sẽ giảm bớt áp lực đầu cơ và tâm lý nắm giữ USD. Áp lực lên tỷ giá USD/VND từ yếu tố bên ngoài không còn quá cao nhưng vẫn phụ thuộc vào các chính sách của VN như cán cân thanh toán quốc tế, chính sách tiền tệ… Do vậy, ông Hiếu dự báo cả năm, tỷ giá sẽ biến động khoảng 4%. Đây là mức chấp nhận được đối với VN và nằm trong dự báo của các tổ chức.

Trong báo cáo cập nhật vĩ mô mới công bố, nhóm phân tích Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết thị trường ngoại hối trong quý 3/2025 chịu áp lực tăng đáng kể, khi VND đã mất giá khoảng 4,1% so với USD kể từ đầu năm. Trước biến động này, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động bán ngoại tệ thông qua hợp đồng kỳ hạn 180 ngày có hủy ngang, với giá bán 26.550 VND/USD, áp dụng cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm. Động thái này nhằm ổn định thị trường, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn dự trữ ngoại hối quốc gia. Nhóm phân tích nhận định trong quý 4/2025, áp lực tăng đối với tỷ giá USD/VND có thể hạ nhiệt và tỷ giá có thể dần ổn định trở lại nhờ một loạt yếu tố hỗ trợ. Thứ nhất, kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất 1 - 2 lần trong các kỳ họp tiếp theo. Dòng tiền đầu tư có thể dần chuyển dịch tới các quốc gia có tiềm năng tăng trưởng khả quan và đảm bảo ổn định vĩ mô. Thứ hai, dòng kiều hối thường tăng mạnh trong quý cuối năm khi người Việt ở nước ngoài gửi tiền về chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, giúp bổ sung nguồn cung USD trên thị trường.

Thứ ba, việc giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và sự quay trở lại của dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) sẽ làm tăng nguồn cung ngoại tệ. Quan trọng hơn, VCBS đánh giá cam kết ổn định vĩ mô và tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước đã được thể hiện rõ ràng thông qua các biện pháp điều hành linh hoạt, đặc biệt là cơ chế bán ngoại tệ (bao gồm cả hợp đồng kỳ hạn có hủy ngang). Điều này giúp ổn định tâm lý thị trường và ngăn chặn tâm lý đầu cơ. Từ các yếu tố trên, công ty này dự báo VND có thể chỉ giảm khoảng 5% so với USD trong cả năm 2025, được xem là mức hợp lý trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động.