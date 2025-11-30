Giá USD hôm nay 30.11.2025: Cùng euro, bảng Anh đồng loạt đi lên

Giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục ghi nhận tăng ở chiều bán ra. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua USD chuyển khoản ở mức 26.162 đồng, bán ra 26.412 đồng, giảm 10 đồng ở chiều mua và tăng 20 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Trong khi đó, ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản ở mức 26.180 đồng và tăng 20 đồng ở chiều bán ra sau một tuần, lên 26.412 đồng… Tương tự, giá USD tự do cũng giảm 300 đồng sau một tuần khi mua vào xuống 27.430 đồng chiều mua vào, bán ra còn 27.550 đồng.

Giá USD và nhiều ngoại tệ khác đồng loạt tăng trong tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Cùng chiều đồng USD, một số ngoại tệ khác cũng tăng trong tuần. Chẳng hạn, giá euro tại Vietcombank tăng 80 đồng khi mua vào lên 30.033 đồng, bán ra lên 31.300 đồng; bảng Anh tăng 358 đồng khi mua vào lên 34.291 đồng, bán ra 35.389 đồng; yen Nhật cũng tăng 0,71 đồng khi mua vào ở mức 164,44 đồng và bán ra 173,14 đồng…

Giá USD thế giới quay đầu giảm khi chỉ số USD-Index xuống dưới ngưỡng 100 điểm. Cuối tuần, USD-Index còn 99,48 điểm, giảm 0,72 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh ghi nhận mức giảm mạnh nhất theo tuần trong bốn tháng qua khi thị trường ngày càng có niềm tin vào việc nới lỏng tiền tệ mạnh hơn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Trong tuần, thị trường Mỹ đóng cửa vào lễ Tạ ơn, khiến thanh khoản thị trường xuống thấp cũng góp phần đẩy giá USD đi xuống. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là do áp lực cắt giảm lãi suất từ Tổng thống Donald Trump càng khiến kỳ vọng của nhà đầu tư về việc Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất tại cuộc họp sắp diễn ra trong tháng 12.

Phát biểu trên CNBC, ông Mark Haefele, giám đốc đầu tư tại UBS Global Wealth Management, kêu gọi các nhà đầu tư xem xét lại việc phân bổ tiền tệ của họ khi sức hấp dẫn của đồng bạc xanh đang giảm dần. Nếu cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett - một người ủng hộ việc cắt giảm lãi suất - được bổ nhiệm làm Chủ tịch Fed tiếp theo, thì đó là một thông tin tiêu cực cho đồng USD.