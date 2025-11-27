Giá USD hôm nay 27.11.2025: Ngoại tệ cùng lên giá

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 6 đồng, lên 25.152 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng giá USD thêm 6 đồng, Vietcombank mua vào lên 26.159 - 26.189 đồng, bán ra 26.409 đồng; ACB mua vào 26.160 - 26.190 đồng, bán ra 26.409 đồng; Vietinbank mua vào 26.178 đồng, bán ra 26.409 đồng… Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giá. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 110 đồng, mua vào lên 29.825 - 30.126 đồng, bán ra 31.397 đồng; bảng Anh tăng 230 đồng, mua vào 34.051 - 34.395 đồng, bán ra 35.496 đồng…

Ngân hàng tăng giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 17 - 21.11) trên thị trường liên ngân hàng đạt khoảng 644.082 tỉ đồng, bình quân 128.816 tỉ đồng/ngày, tăng 30.872 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 89% và 7%. Lãi suất USD bình quân có xu hướng ít biến động ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt giữ ở các mức 3,88%/năm, 3,92%/năm và 3,98%/năm. Lãi suất USD ở các kỳ hạn dao động từ 3,88 - 4,18%/năm, thấp hơn lãi suất tiền đồng từ 0,5 - 3,1%/năm, dao động từ 4,32 - 7,29%/năm.

Giá USD thế giới giảm, chỉ số USD-Index mất 0,13 điểm, xuống 99,45 điểm. Một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng khác của Mỹ được công bố trái chiều khiến giá USD lên xuống không ngừng. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ đã giảm 6.000 so với tuần trước, xuống còn 216.000 vào ngày 20.11, đây là mức giảm thứ ba liên tiếp và bằng mức thấp nhất kể từ tháng 2 và thấp hơn kỳ vọng của thị trường là sẽ tăng lên 225.000. Thêm vào đó, chỉ số Kinh doanh Chicago (Chicago Business Barometer) giảm xuống còn 36,3 vào tháng 11 năm 2025 từ mức 43,8 của tháng trước và thấp hơn so với ước tính của thị trường là 44,3. Đây là tháng thứ 24 liên tiếp có chỉ số dưới ngưỡng trung tính 50, báo hiệu sự suy giảm mạnh mẽ trong hoạt động kinh tế của Chicago và là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 5 năm 2024. Đơn đặt hàng mới đã giảm 0,5% so với tháng trước.

Những số liệu kinh tế gần đây của Mỹ có tác động đáng kể đối với thị trường khi các nhà đầu tư, chuyên gia đặt cược Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới, thị trường dự báo khoảng 80% lãi suất sẽ giảm 0,25%.