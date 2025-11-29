Giá USD hôm nay 29.11.2025: Đô tự do giảm

Các ngân hàng thương mại giảm giá USD ở chiều mua vào, còn bán ra đứng yên ở mức cao kịch trần. Vietcombank giảm giá mua USD 30 đồng, xuống 26.132 - 26.162 đồng, trong khi giá bán ra vẫn giữ ở mức cao kịch trần 26.412 đồng. Tương tự, ACB giảm giá mua USD 10 đồng, xuống 26.150 - 26.180 đồng, bán ra 26.412 đồng… Trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ giảm 30 đồng, xuống 27.450 đồng chiều mua vào, bán ra 27.600 đồng.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 84 đồng, mua vào còn 29.733 - 30.033 đồng, bán ra 31.300 đồng; bảng Anh tăng giảm 85 đồng, còn 33.948 - 34.291 đồng chiều mua vào, bán ra 35.389 đồng…

Ngân hàng giảm giá mua USD ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá USD trên thị trường thế giới tiếp tục giảm, chỉ số USD-Idnex xuống 0,12 điểm, tương đương 99,48 điểm. Giá USD giảm khi giới đầu tư gia tăng đặt cược rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng tới. Đồng bạc xanh đã suy yếu trong tuần này do các nhà giao dịch cho rằng dữ liệu lao động kém tích cực sẽ thúc đẩy Fed tiến hành thêm các đợt giảm lãi suất, mặc dù nhiều quan chức Fed vẫn bày tỏ lo ngại về tình trạng lạm phát còn ở mức cao.

Chính phủ Mỹ đang công bố hàng loạt dữ liệu kinh tế bị tồn đọng sau khi kết thúc đợt đóng cửa kỷ lục kéo dài 43 ngày. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed cắt giảm lãi suất tại cuộc họp từ ngày 9.12 đến 10.12 lên tới 87%, tăng từ mức 71% một tuần trước.

Tình trạng ngừng giao dịch qua đêm do sự cố làm mát tại trung tâm dữ liệu CyrusOne của CME Group đã khiến nền tảng giao dịch ngoại hối cũng như hợp đồng tương lai cổ phiếu và hàng hóa bị gián đoạn hơn 11 giờ. Giao dịch đã được nối lại trước 13 giờ 35 GMT. Thị trường ngoại tệ hầu như không bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự cố trong giờ giao dịch tại Mỹ, vốn diễn ra trong bối cảnh giao dịch giảm sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn ngày thứ năm.

Đồng EUR tăng 0,06%, lên mức 1,1602 USD/EUR. Đồng bảng Anh gần như đi ngang ở mức 1,3237 USD/GBP, nhưng vẫn hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 8 với mức tăng 1,09%, sau khi Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves công bố ngân sách được chờ đợi từ lâu trong tuần này.