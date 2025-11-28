Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 28.11.2025: Ngân hàng tiếp tục tăng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
28/11/2025 08:48 GMT+7

Giá USD trong nước tăng, ngược chiều với đồng bạc xanh thế giới.

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 3 đồng, lên 25.155 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng thêm 3 đồng mỗi USD, ACB mua vào lên 26.160 - 26.190 đồng, bán ra 26.412 đồng; Vietcombank mua vào 26.162 - 26.192 đồng, bán ra 26.412 đồng… Giá USD tăng 11 đồng trong tuần qua và tăng 65 đồng/USD so với đầu tháng 11. Nhu cầu ngoại tệ trên thị trường cuối năm tăng lên. Mới đây, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện mua vào 150 triệu USD từ các ngân hàng thương mại.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giảm nhẹ. Tại Vietcombank, giá bảng Anh tăng thêm 20 đồng, lên 34.030 - 34.374 đồng chiều mua vào, bán ra 35.475 đồng; EUR giảm 13 đồng, mua vào 29.812 - 30.113 đồng, bán ra 31.384 đồng…

Giá USD hôm nay 28.11.2025: Ngân hàng tiếp tục tăng- Ảnh 1.

Ngân hàng tăng giá USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm nhẹ, chỉ số USD - Index xuống 0,04 điểm, còn 99,56 điểm. Đồng USD trượt về mức giảm tuần mạnh nhất trong 4 tháng, khi giới đầu tư đặt cược vào khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ sâu hơn, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép yêu cầu cắt giảm lãi suất. Thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ Lễ Tạ ơn khiến thanh khoản suy yếu và khuếch đại các biến động giao dịch.

Ông Mark Haefele, Giám đốc đầu tư của UBS Global Wealth Management, khuyến nghị nhà đầu tư rà soát lại danh mục tiền tệ khi sức hấp dẫn của đồng USD đang suy yếu, đồng thời đề xuất ưu tiên đồng EUR và đô la Úc thay vì nắm giữ USD. Theo giới đầu tư, nếu Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett, người ủng hộ lập trường cắt giảm lãi suất, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), đây có thể sẽ là yếu tố bất lợi đối với đồng bạc xanh.

Kho bạc Nhà nước đã thực hiện mua ngoại tệ trở lại trong tháng 11, ngày 27.11 thực hiện thanh toán khối lượng ngoại tệ 150 triệu USD.

RSS

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
