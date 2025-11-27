Kho bạc Nhà nước mua thêm 150 triệu USD, giá ngoại tệ tăng

Kho bạc Nhà nước vừa thực hiện mua ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại với khối lượng 150 triệu USD. Đây là đợt mua thứ 16 của Kho bạc Nhà nước từ đầu năm đến nay và cũng là đợt mua thứ 2 trong tháng 11. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, đơn vị này đã thực hiện mua lại lượng ngoại tệ với 11 đợt với tổng khối lượng 1,9 tỉ USD. Kho bạc Nhà nước mua ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại thông qua các đợt chào mua, với mục đích chính thường là để trả nợ nước ngoài và bổ sung dự trữ ngoại hối.

Kho bạc Nhà nước mua ngoại tệ từ ngân hàng thương mại ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong những ngày qua, giá USD trong ngân hàng tăng nhẹ. Ngày 27.11, các nhà băng đã tăng thêm mỗi USD 6 đồng, nâng mức tăng giá so với đầu tháng 11 lên 62 - 82 đồng so với đầu tháng 11, trong đó giá mua vào tăng nhanh hơn so với bán ra. Vietcombank mua USD lên 26.159 - 26.189 đồng, bán ra 26.409 đồng; ACB mua vào 26.160 - 26.190 đồng, bán ra 26.409 đồng; Vietinbank mua vào 26.178 đồng, bán ra 26.409 đồng… So với mức giá cao nhất đạt được trong năm, đồng bạc xanh trong ngân hàng hiện thấp hơn khoảng 180 đồng. Trên thị trường tự do, giá USD đã tăng 140 đồng, mua vào 27.510 đồng, bán ra 27.660 đồng.

Theo Công ty CP chứng khoán Rồng Việt, chênh lệch tỷ giá trên thị trường tự do và chính thức đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay, điều này cho thấy sự hạn chế trong nguồn cung. Nhu cầu USD trên thị trường tăng đột biến có thể phản ánh sự liên thông giữa thị trường USD và vàng khi chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước được nới rộng.