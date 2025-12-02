Giá USD hôm nay 2.12.2025: Đô tự do bật tăng

Sáng 2.12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.153 đồng, giảm 3 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi xuống như Ngân hàng Vietcombank tăng 7 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.170 đồng nhưng giảm 3 đồng ở chiều bán ra còn 26.410 đồng; ACB cũng tăng thêm 10 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.190 đồng và giảm 3 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.410 đồng… Ngược lại, giá USD tự do bật tăng thêm 70 đồng khi mua vào lên 27.500 đồng và bán ra 27.620 đồng.

Giá USD trong ngân hàng tiếp tục giảm ngược chiều thị trường tự do và thế giới ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ khi chỉ số USD-Index lên 99,47 điểm, cao hơn hôm qua 0,1 điểm. Đồng bạc xanh đã lùi xuống mức thấp nhất trong 2 tuần khi nhà đầu tư vẫn kỳ vọng về việc tiếp tục hạ lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Nhà đầu tư đã nâng mức dự báo xác suất 87% về khả năng Fed sẽ hạ lãi suất sau cuộc họp kéo dài trong 2 ngày 9 - 10.12 của Fed, tăng so với xác suất 71% một tuần trước. Bên cạnh đó, kỳ vọng rằng Chủ tịch Fed tiếp theo sẽ ôn hòa hơn so với những người tiền nhiệm cũng đã hỗ trợ cho dự báo lãi suất tiếp tục giảm. Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett vào ngày 30.11 cho biết nếu được chọn, ông sẽ rất vui lòng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho hay một vị trí chủ tịch mới có thể được bổ nhiệm trước Giáng sinh. Một số nhà phân tích cho rằng, kỳ vọng người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có quan điểm chính sách mềm mỏng hơn so với những người tiền nhiệm cũng đang tạo lực đẩy cho vàng và bạc, từ đó làm suy yếu đồng USD.

Hiện tại, nhà đầu tư đang chờ các dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng trong tuần này, bao gồm số liệu việc làm ADP tháng 11 và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 bị trì hoãn - đây là thước đo lạm phát ưa thích của Fed, dự kiến công bố vào ngày 5.12.