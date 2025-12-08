Giá USD hôm nay 8.12.2025: Đô tự do tiếp tục giảm

Sáng 8.12, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.152 đồng, chỉ tăng 1 đồng so với cuối tuần qua. Tương tự, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank cũng tăng thêm 1 đồng khi mua USD chuyển khoản lên 26.169 đồng, bán ra 26.409 đồng. Trong khi đó, Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản ở mức 26.180 đồng và tăng 1 đồng ở chiều bán ra, lên 26.409 đồng… Riêng giá USD tự do tiếp tục giảm 50 đồng khi mua vào xuống 27.350 đồng, bán ra còn 27.450 đồng.

Giá USD sáng 8.12 trên thị trường tự do tiếp tục giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm nhẹ sáng đầu tuần khi chỉ số USD-Index còn 98,93 điểm, thấp hơn hôm qua 0,06 điểm. Đồng bạc xanh đã giảm xuống thấp nhất trong vòng 5 tuần qua. Áp lực giảm giá đối với đồng USD tiếp tục gia tăng sau báo cáo chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 tăng 0,3% so với tháng 8 và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, đều khớp dự báo của các nhà kinh tế. Nếu so với cùng kỳ năm trước, PCE lõi tăng 2,8%, thấp hơn so với mức 2,9% của tháng 8. Điều này càng củng cố niềm tin của nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất tại kỳ họp sắp diễn ra. Nếu lãi suất giảm thì thông thường đồng bạc xanh sẽ đi xuống.

Trước đó, những phát biểu ôn hòa từ một số quan chức Fed đã tiếp thêm động lực cho kỳ vọng nới lỏng tiền tệ. Theo công cụ CME FedWatch, dự báo xác suất Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% tại cuộc họp tháng 12 là 87,2%. Riêng dữ liệu của LSEG cho thấy các nhà giao dịch đang định giá gần 90% cơ hội cắt giảm lãi suất của Fed vào tuần này và có khả năng giảm thêm hai lần nữa vào năm tới. Một số tổ chức gồm Morgan Stanley, JPMorgan và BofA Global Research có cùng quan điểm rằng họ hy vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% sau những bình luận thời gian qua từ các nhà hoạch định chính sách ngân hàng trung ương, dù trước đó cả 3 công ty này đều kỳ vọng Fed sẽ giữ lãi suất ổn định...

