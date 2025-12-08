Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 8.12.2025: Đô tự do tiếp tục giảm

An Yến
An Yến
08/12/2025 08:42 GMT+7

Giá USD trong ngân hàng không thay đổi nhiều trong khi thị trường tự do tiếp tục đi xuống.

Sáng 8.12, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.152 đồng, chỉ tăng 1 đồng so với cuối tuần qua. Tương tự, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank cũng tăng thêm 1 đồng khi mua USD chuyển khoản lên 26.169 đồng, bán ra 26.409 đồng. Trong khi đó, Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản ở mức 26.180 đồng và tăng 1 đồng ở chiều bán ra, lên 26.409 đồng… Riêng giá USD tự do  tiếp tục giảm 50 đồng khi mua vào xuống 27.350 đồng, bán ra còn 27.450 đồng.

Giá USD hôm nay 8.12.2025: Đô tự do tiếp tục giảm- Ảnh 1.

Giá USD sáng 8.12 trên thị trường tự do tiếp tục giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm nhẹ sáng đầu tuần khi chỉ số USD-Index còn 98,93 điểm, thấp hơn hôm qua 0,06 điểm. Đồng bạc xanh đã giảm xuống thấp nhất trong vòng 5 tuần qua. Áp lực giảm giá đối với đồng USD tiếp tục gia tăng sau báo cáo chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 tăng 0,3% so với tháng 8 và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, đều khớp dự báo của các nhà kinh tế. Nếu so với cùng kỳ năm trước, PCE lõi tăng 2,8%, thấp hơn so với mức 2,9% của tháng 8. Điều này càng củng cố niềm tin của nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất tại kỳ họp sắp diễn ra. Nếu lãi suất giảm thì thông thường đồng bạc xanh sẽ đi xuống.

Trước đó, những phát biểu ôn hòa từ một số quan chức Fed đã tiếp thêm động lực cho kỳ vọng nới lỏng tiền tệ. Theo công cụ CME FedWatch, dự báo xác suất Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% tại cuộc họp tháng 12 là 87,2%. Riêng dữ liệu của LSEG cho thấy các nhà giao dịch đang định giá gần 90% cơ hội cắt giảm lãi suất của Fed vào tuần này và có khả năng giảm thêm hai lần nữa vào năm tới. Một số tổ chức gồm Morgan Stanley, JPMorgan và BofA Global Research có cùng quan điểm rằng họ hy vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% sau những bình luận thời gian qua từ các nhà hoạch định chính sách ngân hàng trung ương, dù trước đó cả 3 công ty này đều kỳ vọng Fed sẽ giữ lãi suất ổn định...

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 7.12.2025: Đồng loạt giảm ngược chiều euro và bảng Anh

Giá USD hôm nay 7.12.2025: Đồng loạt giảm ngược chiều euro và bảng Anh

Giá USD trong nước đồng loạt giảm, ngược chiều với một số ngoại tệ khác như euro, bảng Anh.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD giá USD hôm nay giá USD tự do Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận