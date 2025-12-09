Giá USD hôm nay 9.12.2025: Tăng ngược chiều euro và bảng Anh

Sáng 9.12, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.155 đồng, tăng 3 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, nhiều ngân hàng thương mại cũng tăng giá USD tương tự. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng thêm 3 đồng khi mua USD chuyển khoản lên 26.172 đồng, bán ra 26.412 đồng; Ngân hàng ACB tiếp tục giữ nguyên chiều mua chuyển khoản ở mức 26.180 đồng và tăng 3 đồng ở chiều bán ra, lên 26.412 đồng… Trong khi đó, giá USD tự do tiếp tục giảm 100 đồng khi mua vào xuống 27.250 đồng, bán ra 27.350 đồng.

Giá USD sáng 9.12 tiếp tục tăng trong ngân hàng đẩy nhiều ngoại tệ đi xuống ẢNH: NGỌC THẮNG

Một số ngoại tệ khác cũng diễn biến ngược đồng USD khi quay đầu đi xuống như giá euro tại Vietcombank được mua chuyển khoản ở mức 30.197 đồng, bán ra còn 31.471 đồng, giảm 19 đồng; bảng Anh mua vào 34.563 đồng, bán ra xuống 35.670 đồng, giảm 13 đồng; yen Nhật mua vào ở mức 164,72 đồng và bán ra còn 173,43 đồng, giảm 1,3 đồng…

Giá USD thế giới tăng trở lại. Đầu ngày, chỉ số USD-Index đạt 99,08 điểm, tăng 0,15 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh đã tăng trở lại trước hàng loạt cuộc họp của các ngân hàng trung ương, đầu tiên là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và một loạt ngân hàng trung ương của Úc, Brazil, Canada và Thụy Sĩ cũng tổ chức các cuộc họp thiết lập lãi suất. Trong đó, nhiều nhà phân tích và nhà đầu tư đều kỳ vọng khả năng cao Fed sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày 9 - 10.12 (theo giờ Mỹ). Nhiều dự báo cho rằng, Fed sẽ giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, tương ứng 0,25%, đưa lãi suất chuẩn xuống phạm vi 3,5 - 3,75%. Nếu điều này xảy ra thì đây sẽ là lần thứ ba liên tiếp Ngân hàng Trung ương Mỹ nới lỏng tiền tệ trong năm nay.

Ngược lại, thị trường chứng khoán Mỹ quay đầu đi xuống khi chờ đợi thông tin về lãi suất. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8.12 (rạng sáng 9.12 giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 giảm 0,35% xuống 6.846,51 điểm; chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,14% còn 23.545,9 điểm và Dow Jones mất 0,45% xuống 47.739,32 điểm.