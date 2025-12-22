Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Bãi xe 'lụi' quanh bệnh viện hét giá trên trời | Lời kể vụ nghi ngộ độc do bánh mì
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Bãi xe 'lụi' quanh bệnh viện hét giá trên trời | Lời kể vụ nghi ngộ độc do bánh mì

Thanh Niên
22/12/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 22.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TOÀN CẢNH 17H 22l12: Bãi xe "lụi" gần bệnh viện hét giá trên trời |Lời kể vụ nghi ngộ độc do bánh mì

Cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang chính thức thông xe, người dân háo hức trải nghiệm

9 giờ sáng ngày 22.12, cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang (thuộc cao tốc Cần Thơ - Cà Mau) chính thức thông xe với vận tốc quy định 60-80km/h.

Cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang chính thức thông xe, người dân háo hức trải nghiệm

Kho chứa tranh vẽ gần cầu Rồng bốc cháy dữ dội

Kho chứa tranh vẽ và giấy 3 tầng nằm sâu trong hẻm đường Hà Thị Thân (gần khu vực cầu Rồng, TP.Đà Nẵng) bất ngờ bốc cháy dữ dội, kèm nhiều tiếng nổ.

Kho chứa tranh vẽ gần cầu Rồng bốc cháy dữ dội

Bỏ qua thiệt hại tiền tỷ, các làng hoa sẵn sàng cho Tết Nguyên đán

Dù chịu thiệt hại nặng nề sau bão, những người nông dân trồng đào Nhật Tân và hoa Tây Tựu vẫn nỗ lực hồi sinh cây trồng. Những ruộng hoa bắt đầu đơm bông, sẵn sàng cung cấp cho thị trường hoa trong dịp tết Nguyên Đán.

Bỏ qua thiệt hại tiền tỷ, các làng hoa sẵn sàng cho Tết Nguyên đán

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

