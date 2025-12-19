Toàn cảnh 17h ngày 19.12: Chuyến bay 'lịch sử' ở sân bay Long Thành | Sai phạm trong vụ tai nạn trên cao tốc

Toàn cảnh 17h ngày 19.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Làn xe đạp đầu tiên tại TP.HCM dần thành hình trên đường Mai Chí Thọ

Sau hơn hai tháng thi công, làn đường riêng dành cho xe đạp đầu tiên tại TP.HCM trên trục Mai Chí Thọ đang dần hoàn thiện. Dự án được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn di chuyển an toàn, giảm xung đột giao thông và thúc đẩy mô hình giao thông xanh trong đô thị.

Tết Bính Ngọ 2026: Tiểu thương Chợ Bình Tây nhập hàng cầm chừng, chờ tín hiệu thị trường

Mứt gừng, mứt me muối ớt, mứt chùm ruột, mứt tắc, mứt khoai lang dẻo, hồng sấy khô… đã bắt đầu xuất hiện tại các gian hàng ở chợ Bình Tây (TP.HCM) để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, khác với mọi năm, không khí mua bán thời điểm này vẫn khá trầm lắng khi nhiều tiểu thương lựa chọn nhập hàng cầm chừng, thận trọng theo dõi biến động thị trường, sức mua và những thay đổi trong chính sách thuế trước thềm mùa cao điểm Tết.

Khi sầu riêng trở thành ngành 'hot': Rủi ro thuốc giả, chất độc hại gây khó xuất khẩu?

Trong xu thế phát triển và hội nhập quốc tế, xuất khẩu cây ăn trái nói chung và xuất khẩu sầu riêng tại Việt Nam nói riêng giữ vai trò then chốt, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao giá trị và hướng tới sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp nước ta.

