Toàn cảnh 17h: Ly kỳ vụ giả chết trục lợi bảo hiểm | Mưa lớn, thời tiết xấu tại 9 tỉnh miền Trung
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Ly kỳ vụ giả chết trục lợi bảo hiểm | Mưa lớn, thời tiết xấu tại 9 tỉnh miền Trung

Thanh Niên
Thanh Niên
21/12/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 21.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TOÀN CẢNH 17H 21.12: Ly kỳ vụ giả chết trục lợi bảo hiểm | Mưa lớn, thời tiết xấu tại 9 tỉnh miền Trung

Giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm

Ngày 21.12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về một vụ án chưa từng có tiền lệ xảy ra trên địa bàn tỉnh - một người phụ nữ đã giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm.

Các nghi phạm đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, gồm: Nguyễn Thị Thu (41 tuổi, ngụ P.Quang Trung, Thanh Hóa), Trần Thị Thập (70 tuổi; mẹ đẻ Thu, cùng ngụ P.Quang Trung).

Giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm

TP.HCM cải tạo vỉa hè trung tâm, người dân mong sớm hoàn thiện

Những ngày cuối năm 2025, TP.HCM đang đẩy mạnh công tác cải tạo, chỉnh trang vỉa hè tại nhiều tuyến đường, đặc biệt ở khu vực trung tâm, nhằm bảo đảm an toàn cho người đi bộ và nâng cao mỹ quan đô thị.

TP.HCM cải tạo vỉa hè trung tâm, người dân mong sớm hoàn thiện

Cảnh báo bão mặt trời quay trở lại: Tình hình Đông chí 21.12 thế nào?

Thông tin mới nhất về tình hình bão mặt trời tấn công trái đất, chuyên trang EarthSky.com cho biết mới đây, vài vụ bùng phát M đã khiến hoạt động mặt trời tăng lên mức trung bình.

Sau hơn một tuần không quan sát thấy vụ bùng phát M nào, hôm nay mặt trời đã tạo ra không chỉ một mà là 2 vụ bùng phát M. Điều đáng chú ý là hai vụ bùng phát M này được tạo ra ở gần như hai vị trí đối diện nhau trên đĩa mặt trời khi chúng ta nhìn thấy nó từ trái đất.

Cảnh báo bão mặt trời quay trở lại: Tình hình Đông chí 21.12 thế nào?

4 lỗi sai thường gặp khi đo huyết áp

Huyết áp là chỉ số có thể dao động theo tâm lý, vận động và cách đo, nên một kết quả cao đơn lẻ chưa đủ để kết luận tăng huyết áp. Những lỗi thường gặp như đo vội, căng thẳng khi đến cơ sở y tế, dùng vòng bít sai cỡ hoặc nói chuyện trong lúc đo đều có thể làm sai lệch kết quả.

Để đánh giá chính xác, mỗi người nên đo huyết áp trong trạng thái nghỉ ngơi, đo lặp lại nhiều lần, tuân thủ đúng kỹ thuật và theo dõi huyết áp tại nhà theo hướng dẫn của nhân viên y tế thay vì tự chẩn đoán.

4 lỗi sai thường gặp khi đo huyết áp

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Toàn Cảnh 17H trục lợi bảo hiểm mưa miền trung bão mặt trời ChatGPT giả chết cải tạo vỉa hè Đo huyết áp thi sát hạch GPLX hát karaoke
