Toàn cảnh 17h: Nguyên nhân xe cứu thương tông xe đầu kéo | TikToker ‘Long tổng’ vừa bị bắt là ai?

2 cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm bị truy tố khung hình phạt đến chung thân

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 55 bị can trong vụ bê bối tiêu cực xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và một số đơn vị liên quan.

34 người bị cáo buộc tội nhận hối lộ. Trong đó, 2 cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng bị truy tố theo điểm a khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất đến chung thân. Do bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, hiện nay tội danh nhận hối lộ không còn mức hình phạt tử hình.

21 người còn lại bị cáo buộc tội đưa hối lộ, gồm lãnh đạo nhiều doanh nghiệp liên quan mảng dược phẩm.

Sáng mờ sương, trưa báo động đỏ: Người dân TP.HCM xoay xở trước ô nhiễm không khí

Sáng 18.12.2025, nhiều khu vực tại TP.HCM ghi nhận hiện tượng không khí mờ đục bao trùm không gian đô thị. Từ sáng sớm, các tòa nhà cao tầng bị che khuất bởi lớp bụi mịn lơ lửng, khiến tầm nhìn giảm rõ rệt.

Gần 19 triệu lượt khách đi metro số 1 TP.HCM, vượt xa kỳ vọng

Chỉ còn vài ngày nữa, tuyến metro số 1 - tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM - sẽ chính thức kỷ niệm tròn 1 năm kể từ ngày đưa vào khai thác thương mại (22.12.2024).

