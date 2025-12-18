Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Nguyên nhân xe cứu thương tông xe đầu kéo | TikToker ‘Long tổng’ vừa bị bắt là ai?
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Nguyên nhân xe cứu thương tông xe đầu kéo | TikToker ‘Long tổng’ vừa bị bắt là ai?

Thanh Niên
Thanh Niên
18/12/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 18.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TOÀN CẢNH 17H 18.12: Nguyên nhân xe cứu thương tông xe đầu kéo | TikToker “Long tổng” bị bắt là ai?

2 cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm bị truy tố khung hình phạt đến chung thân

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 55 bị can trong vụ bê bối tiêu cực xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và một số đơn vị liên quan.

34 người bị cáo buộc tội nhận hối lộ. Trong đó, 2 cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng bị truy tố theo điểm a khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất đến chung thân. Do bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, hiện nay tội danh nhận hối lộ không còn mức hình phạt tử hình.

21 người còn lại bị cáo buộc tội đưa hối lộ, gồm lãnh đạo nhiều doanh nghiệp liên quan mảng dược phẩm.

2 cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm bị truy tố khung hình phạt đến chung thân

Sáng mờ sương, trưa báo động đỏ: Người dân TP.HCM xoay xở trước ô nhiễm không khí

Sáng 18.12.2025, nhiều khu vực tại TP.HCM ghi nhận hiện tượng không khí mờ đục bao trùm không gian đô thị. Từ sáng sớm, các tòa nhà cao tầng bị che khuất bởi lớp bụi mịn lơ lửng, khiến tầm nhìn giảm rõ rệt.

Sáng mờ sương, trưa báo động đỏ: Người dân TP.HCM xoay xở trước ô nhiễm không khí

Gần 19 triệu lượt khách đi metro số 1 TP.HCM, vượt xa kỳ vọng

Chỉ còn vài ngày nữa, tuyến metro số 1 - tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM - sẽ chính thức kỷ niệm tròn 1 năm kể từ ngày đưa vào khai thác thương mại (22.12.2024).

Gần 19 triệu lượt khách đi metro số 1 TP.HCM, vượt xa kỳ vọng

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Hé lộ máy bay vừa hạ cánh sân bay Long Thành | Trộm 1 tỉ đồng của người bán bánh xèo

Toàn cảnh 17h: Hé lộ máy bay vừa hạ cánh sân bay Long Thành | Trộm 1 tỉ đồng của người bán bánh xèo

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Vén màn sốc vụ lái ô tô tông hai chị em ở Tây Ninh | Lỗi vi phạm ‘gây khó’ camera AI

Toàn cảnh 17h: Lời kể vụ ‘đụng mặt’ nhóm cướp táo tợn | Ly kỳ dùng camera AI tìm cụ ông đi lạc

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H Xe cứu thương tông xe đầu kéo tập đoàn thuận an Hối lộ ô nhiễm không khí metro
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận