Nhận hối lộ 48 tỉ, bà Hoàng Thị Thúy Lan 'rất đau đớn' khi phải ra tòa

Ngày 16.12, TAND phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số đơn vị liên quan.

Sau khi đại diện viện kiểm sát công bố bản luận tội, các bị cáo và luật sư bào chữa tham gia tranh luận.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan bật khóc tại phần xét hỏi, ngày 15.12 ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu bí thư nói "rất đau đớn" khi phải đứng trước tòa

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan bị cáo buộc nhận hối lộ từ phía Tập đoàn Phúc Sơn 25 tỉ đồng và 1 triệu USD, tương đương gần 48 tỉ đồng.

Giai đoạn sơ thẩm, bà Lan bị tuyên 14 năm tù. Nay, viện kiểm sát ghi nhận bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị giảm 24 - 30 tháng tù.

Trước bục khai báo, nữ cựu bí thư tỉnh ủy tiếp tục thể hiện thái độ ăn năn, thành khẩn. Bị cáo đề cập đến quá trình lãnh đạo, xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc từ thời kỳ còn khó khăn thành địa phương rất phát triển.

"Rất đau đớn khi phải đứng tại đây", bà Lan nói, đồng thời mong hội đồng xem bối cảnh vụ án cũng như công lao, thành tích của mình và các cựu cán bộ khác để xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Quá trình xét hỏi trước đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ nhiều lần bật khóc khi nhắc đến "hoàn cảnh gia đình rất khó khăn": sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang mắc bệnh hiểm nghèo, con gặp vấn đề về thị lực, cần có người chăm sóc, bản thân bị cáo cũng có sức khỏe yếu, mắc bệnh tim...

Bị cáo khẳng định thấy doanh nghiệp đầu tư dự án của địa phương, tạo công ăn việc làm cho người dân, nên ủng hộ chứ không hứa hẹn gì.

Ngay từ giai đoạn điều tra, bị cáo đã cùng gia đình nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính, đồng thời đề xuất dành 2 thửa đất đã mua để góp phần khắc phục hậu quả chung vụ án.

Luật sư bào chữa cho cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ Lê Duy Thành ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24 - 30 tháng tù

Luật sư muốn khoan hồng đặc biệt cho cựu chủ tịch tỉnh

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ Lê Duy Thành bị cáo buộc nhận hối lộ từ phía Tập đoàn Phúc Sơn 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD.

Giai đoạn sơ thẩm, ông Thành bị tuyên 12 năm tù. Nay, viện kiểm sát ghi nhận bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị giảm 30 - 36 tháng tù.

Bào chữa cho ông Thành, luật sư Lê Ngọc Hà cho rằng, mức án sơ thẩm tuyên là quá nghiêm khắc đối với thân chủ.

Theo luật sư, bị cáo Thành được hơn 2.600 cá nhân, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có đơn xin giảm nhẹ.

"Đến tận ngày khai mạc phiên tòa, tôi tiếp tục nhận được thêm 145 lá đơn của người dân, trường học, thậm chí có cả công dân quốc tịch Hàn Quốc đang làm việc trong các doanh nghiệp FDI trên địa bàn", luật sư nói.

Bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, từng cứu được 4 người suýt bị đuối nước, thông qua gia đình đã vận động ủng hộ bão lũ cho các tỉnh, thành chịu ảnh hưởng bởi thiên tai vừa qua…

Vẫn theo luật sư, với nguyện vọng khắc phục thêm hậu quả đã gây ra, chiều qua 15.12, đại diện gia đình bị cáo Thành đã đến cơ quan thi hành án dân sự nộp thêm 200 triệu đồng.

Bị cáo đang bị suy tim, tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đã điều trị nhiều tháng nhưng chưa thuyên giảm.

Từ những căn cứ đã nêu, luật sư tha thiết đề nghị hội đồng xét xử áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt để giảm án cho thân chủ.

Trả lời ngay sau đó, ông Thành đồng ý với quan điểm bào chữa của luật sư, không trình bày gì thêm.