Xét xử vụ Tập đoàn Phúc Sơn: cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ đột quỵ, xin vắng mặt

Sáng 15.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) và một số đơn vị, địa phương liên quan.

Phiên tòa được mở do nhiều bị cáo có đơn kháng cáo, dự kiến diễn ra trong 3 ngày, do thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm vụ án Tập đoàn Phúc Sơn ẢNH: PHÚC BÌNH

Tại phần thủ tục, luật sư bào chữa cho bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, cho biết thân chủ của mình bị đột quỵ, đang phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc. Do bị cáo không thể tham dự phiên tòa, luật sư đề nghị hội đồng xét xử cho thân chủ được xét xử vắng mặt.

Nêu ý kiến về tình huống trên, đại diện viện kiểm sát nhận định bị cáo Hùng không thể tham dự phiên tòa vì lý do sức khoẻ. Bị cáo đã có đầy đủ lời khai trong hồ sơ vụ án, sự vắng mặt sẽ không ảnh hưởng tới việc xét xử. Do đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ ẢNH: PHÚC BÌNH

Chủ tọa phiên tòa sau đó cho hay, hội đồng xét xử đã nhận được đơn xin xét xử vắng mặt của bị cáo Phùng Quang Hùng do bị đột quỵ, không đủ sức khoẻ tham gia phiên tòa. Bị cáo đang điều trị tại bệnh viện và có giấy xác nhận của bệnh viện.

Nhận thấy bị cáo đã có đầy đủ lời khai trong hồ sơ, việc vắng mặt không ảnh hưởng tới phiên tòa, hội đồng xét xử quyết định tiếp tục làm việc.

Bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ ẢNH: PHÚC BÌNH

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 7, ông Phùng Quang Hùng bị tuyên 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài ông Hùng, nhiều cựu quan chức tỉnh Vĩnh Phúc cũ cũng kháng cáo với mong muốn tương tự.

Trong số này, có cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan (án sơ thẩm 14 năm tù), cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ Lê Duy Thành (án sơ thẩm 12 năm tù); cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Phạm Hoàng Anh (án sơ thẩm 8 năm tù).

Ngoài ra, còn có cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Phạm Văn Vọng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ Hà Hòa Bình (án sơ thẩm cùng bị tuyên 3 năm tù)…

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, ban đầu có đơn kháng cáo xin giảm mức án 30 năm tù, nhưng sau đó đã rút đơn.

Bị cáo Phạm Hoàng Anh, cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ

ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo bản án sơ thẩm, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm quy định về đấu thầu và kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.168 tỉ đồng.

Đặc biệt, để "thâu tóm" các dự án xây dựng, Hậu dùng 72,5 tỉ đồng và 2,62 triệu USD (tổng số hơn 132 tỉ đồng) để hối lộ nhóm bị cáo là cựu quan chức tỉnh Vĩnh Phúc cũ, Phú Thọ cũ, Quảng Ngãi cũ và một số người khác.

Trong đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan bị cáo buộc nhận 25 tỉ đồng và 1 triệu USD (tương đương gần 48 tỉ đồng). Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ Lê Duy Thành nhận 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD (tương đương gần 50 tỉ đồng).

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ Đặng Văn Minh nhận 22 tỉ đồng và 200.000 USD; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ Cao Khoa nhận 6,4 tỉ đồng; cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ Lê Viết Chữ nhận 6 tỉ đồng…