Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Xét xử vụ Tập đoàn Phúc Sơn: cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ đột quỵ, xin vắng mặt

Tuyến Phan
Tuyến Phan
15/12/2025 11:39 GMT+7

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ Phùng Quang Hùng có đơn kháng cáo trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, xong đã xin xét xử vắng mặt vì bị đột quỵ, đang nằm viện điều trị.

Sáng 15.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) và một số đơn vị, địa phương liên quan.

Phiên tòa được mở do nhiều bị cáo có đơn kháng cáo, dự kiến diễn ra trong 3 ngày, do thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa.

Xét xử vụ Tập đoàn Phúc Sơn: cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ đột quỵ, xin vắng mặt- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

ẢNH: PHÚC BÌNH

Tại phần thủ tục, luật sư bào chữa cho bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, cho biết thân chủ của mình bị đột quỵ, đang phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc. Do bị cáo không thể tham dự phiên tòa, luật sư đề nghị hội đồng xét xử cho thân chủ được xét xử vắng mặt.

Nêu ý kiến về tình huống trên, đại diện viện kiểm sát nhận định bị cáo Hùng không thể tham dự phiên tòa vì lý do sức khoẻ. Bị cáo đã có đầy đủ lời khai trong hồ sơ vụ án, sự vắng mặt sẽ không ảnh hưởng tới việc xét xử. Do đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.

Xét xử vụ Tập đoàn Phúc Sơn: cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ đột quỵ, xin vắng mặt- Ảnh 2.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ

ẢNH: PHÚC BÌNH

Chủ tọa phiên tòa sau đó cho hay, hội đồng xét xử đã nhận được đơn xin xét xử vắng mặt của bị cáo Phùng Quang Hùng do bị đột quỵ, không đủ sức khoẻ tham gia phiên tòa. Bị cáo đang điều trị tại bệnh viện và có giấy xác nhận của bệnh viện.

Nhận thấy bị cáo đã có đầy đủ lời khai trong hồ sơ, việc vắng mặt không ảnh hưởng tới phiên tòa, hội đồng xét xử quyết định tiếp tục làm việc.

Xét xử vụ Tập đoàn Phúc Sơn: cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ đột quỵ, xin vắng mặt- Ảnh 3.

Bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ

ẢNH: PHÚC BÌNH

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 7, ông Phùng Quang Hùng bị tuyên 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài ông Hùng, nhiều cựu quan chức tỉnh Vĩnh Phúc cũ cũng kháng cáo với mong muốn tương tự.

Trong số này, có cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan (án sơ thẩm 14 năm tù), cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ Lê Duy Thành (án sơ thẩm 12 năm tù); cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Phạm Hoàng Anh (án sơ thẩm 8 năm tù).

Ngoài ra, còn có cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Phạm Văn Vọng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ Hà Hòa Bình (án sơ thẩm cùng bị tuyên 3 năm tù)…

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, ban đầu có đơn kháng cáo xin giảm mức án 30 năm tù, nhưng sau đó đã rút đơn.

Xét xử vụ Tập đoàn Phúc Sơn: cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ đột quỵ, xin vắng mặt- Ảnh 4.

Bị cáo Phạm Hoàng Anh, cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ

ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo bản án sơ thẩm, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm quy định về đấu thầu và kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.168 tỉ đồng.

Đặc biệt, để "thâu tóm" các dự án xây dựng, Hậu dùng 72,5 tỉ đồng và 2,62 triệu USD (tổng số hơn 132 tỉ đồng) để hối lộ nhóm bị cáo là cựu quan chức tỉnh Vĩnh Phúc cũ, Phú Thọ cũ, Quảng Ngãi cũ và một số người khác.

Trong đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan bị cáo buộc nhận 25 tỉ đồng và 1 triệu USD (tương đương gần 48 tỉ đồng). Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ Lê Duy Thành nhận 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD (tương đương gần 50 tỉ đồng).

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ Đặng Văn Minh nhận 22 tỉ đồng và 200.000 USD; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ Cao Khoa nhận 6,4 tỉ đồng; cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ Lê Viết Chữ nhận 6 tỉ đồng…

Tin liên quan

Thiếu tướng nộp lại 4 tỉ đồng nhận từ 'ông chủ' Tập đoàn Phúc Sơn

Thiếu tướng nộp lại 4 tỉ đồng nhận từ 'ông chủ' Tập đoàn Phúc Sơn

Thiếu tướng Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến nộp lại 4 tỉ đồng đã nhận từ cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu, nên không bị truy cứu về việc này.

Truy tố 2 thiếu tướng, trả 501 lượng vàng cho cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

Khám phá thêm chủ đề

Tập đoàn Phúc Sơn Hoàng Thị Thúy Lan Vĩnh Phúc Đột quỵ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận