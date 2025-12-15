Cựu Bí thư Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan xin giảm án

Ngày 15.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) và một số đơn vị, địa phương liên quan.

Phiên tòa được mở do nhiều bị cáo có đơn kháng cáo, dự kiến diễn ra trong 3 ngày, do thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 7 ẢNH: PHÚC BÌNH

Phần lớn bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc cho hưởng án treo. Trong số này, có cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan (án sơ thẩm 14 năm tù), cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ Lê Duy Thành (án sơ thẩm 12 năm tù); cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Phạm Hoàng Anh (án sơ thẩm 8 năm tù).

Ngoài ra, còn có cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Phạm Văn Vọng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ Phùng Quang Hùng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ Hà Hòa Bình (án sơ thẩm cùng bị tuyên 3 năm tù)…

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, ban đầu có đơn kháng cáo xin giảm mức án 30 năm tù, nhưng sau đó đã rút đơn.

Bản án sơ thẩm do TAND TP.Hà Nội tuyên hồi tháng 7, xác định ông Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm quy định về đấu thầu và kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.168 tỉ đồng.

Đặc biệt, để "thâu tóm" các dự án xây dựng, Hậu dùng 72,5 tỉ đồng và 2,62 triệu USD (tổng số hơn 132 tỉ đồng) để hối lộ nhóm bị cáo là cựu quan chức tỉnh Vĩnh Phúc cũ, Phú Thọ cũ, Quảng Ngãi cũ và một số người khác.

Trong đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan bị cáo buộc nhận 25 tỉ đồng và 1 triệu USD (tương đương gần 48 tỉ đồng). Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ Lê Duy Thành nhận 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD (tương đương gần 50 tỉ đồng).

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ Đặng Văn Minh nhận 22 tỉ đồng và 200.000 USD; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ Cao Khoa nhận 6,4 tỉ đồng; cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ Lê Viết Chữ nhận 6 tỉ đồng…

Vụ án có 9 bị cáo bị tuyên phạm tội nhận hối lộ, 8 người phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị tuyên cùng lúc 3 tội đưa hối lộ, vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.