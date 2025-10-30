Thiếu tướng nộp lại 4 tỉ đồng nhận từ 'ông chủ' Tập đoàn Phúc Sơn

Trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), Viện kiểm sát Quân sự T.Ư truy tố 9 bị can.

Hai thiếu tướng quân đội gồm ông Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến và Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan không quân, cùng bị cáo buộc tội vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến loạt cựu quan chức tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) ẢNH: PHÚC BÌNH

Bàn giao đất quốc phòng không đúng quy định

Cáo trạng nêu, sân bay Nha Trang (cũ) do Trường sĩ quan không quân tiếp quản sau giải phóng. Đây là công trình chiến đấu theo danh mục tài sản đặc biệt Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng.

Năm 2009, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa cùng ký tờ trình báo cáo Thủ tướng xin chủ trương quy hoạch sử dụng đất đối với phần đất quốc phòng của sân bay cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo nhu cầu quốc phòng trên địa bàn. Sau khi được Thủ tướng đồng ý, 2 cơ quan phối hợp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và báo cáo về phương án khai thác quỹ đất.

Tuy nhiên, các bị can thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa bị cáo buộc làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, đã bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Từ việc này, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu ký hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất" trái phép với 683 cá nhân, tổ chức, qua đó chiếm đoạt hơn 7.000 tỉ đồng.

Viện kiểm sát Quân sự T.Ư xác định, ông Hoàng Viết Quang với cương vị Phó cục trưởng Cục Tác chiến - cơ quan tham mưu cho Bộ Quốc phòng về công tác quản lý đất quốc phòng, đồng thời là thành viên Ban Chỉ đạo dự án đầu tư khu sân bay quân sự tại Phan Thiết và sân bay Cam Ranh.

Ông Quang đã tham mưu để thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, thủ trưởng Bộ Quốc phòng bàn giao trước 2 khu đất 18,8 ha và 44,09 ha cho UBND tỉnh Khánh Hòa; ký văn bản báo cáo việc bàn giao đất đã đủ thủ tục, từ đó làm cơ sở để Bộ Quốc phòng ban hành văn bản chính thức bàn giao đất tại sân bay Nha Trang cho tỉnh Khánh Hòa.

Về phía mình, ông Nguyễn Duy Cường với cương vị Hiệu trưởng Trường sĩ quan không quân đã chỉ đạo cơ quan tham mưu xác định khu đất 18,8 ha không ảnh hưởng đến hoạt động bay và đề nghị tạm bàn giao trước cho UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Cường còn ký văn bản đề nghị Quân chủng Phòng không - Không quân báo cáo Bộ Tổng tham mưu cho phép Trường sĩ quan không quân được bàn giao từng phần đất thuộc các phân khu mà UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư.

Bị can cũng tham gia bàn giao ba bên hơn 62 ha đất giữa Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Phúc Sơn.

Hành vi của 2 vị thiếu tướng bị kết luận vi phạm Quyết định số 09/2007 của Thủ tướng, quy định tại luật Đất đai, luật Quản lý tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nộp lại 4 tỉ đồng nhận từ "ông chủ" Tập đoàn Phúc Sơn

Đáng chú ý, theo cáo trạng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu xác nhận việc đưa quà là số tiền khoảng 3 - 4 tỉ đồng cho thiếu tướng Hoàng Việt Quang.

Ông Quang cũng xác nhận điều này, nhưng khẳng định không yêu cầu, gợi ý hay thỏa thuận về việc đưa, nhận quà với bị can Hậu. Cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến cũng không gây khó khăn nhằm mục đích Hậu phải đưa quà để cảm ơn.

Việc nhận quà diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng đã bàn giao đất cho tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Khánh Hòa đã giao cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Quá trình điều tra, ông Quang nhận thức được việc nhận quà là sai, tự nguyện nộp 4 tỉ đồng.

Viện kiểm sát Quân sự T.Ư nhận định, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm trong việc đưa, nhận số tiền 4 tỉ đồng của bị can Quang và Hậu là có cơ sở. Số tiền này được tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ông Quang và ông Cường cùng được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ là đã nhận thức sai phạm của bản thân, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; quá trình công tác đạt nhiều thành tích xuất sắc, được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen…