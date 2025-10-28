Truy tố 2 thiếu tướng, trả 501 lượng vàng cho cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

Viện kiểm sát Quân sự T.Ư mới đây ban hành cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ án sai phạm liên quan đến dự án sân bay Nha Trang (cũ), thuộc tỉnh Khánh Hòa.

6 người bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý đất đai, gồm: 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh; 2 thiếu tướng quân đội là ông Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến và Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan không quân; Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa.

3 bị can còn lại bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch; Nguyễn Thị Hằng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty CP đầu tư Nam Á.

Bị can Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn ẢNH: PHÚC BÌNH

Cú lừa 7.000 tỉ đồng của ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn

Theo cáo trạng, sân bay Nha Trang (cũ) do Trường Sĩ quan không quân tiếp quản sau giải phóng. Đây là công trình chiến đấu theo danh mục tài sản đặc biệt Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng.

Năm 2009, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa cùng ký tờ trình báo cáo Thủ tướng xin chủ trương quy hoạch sử dụng đất đối với phần đất quốc phòng của sân bay cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo nhu cầu quốc phòng trên địa bàn.

Sau khi được Thủ tướng đồng ý, tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Quốc phòng lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và báo cáo Thủ tướng về phương án khai thác quỹ đất.

Quá trình thực hiện tiếp theo, các bị can thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa bị cáo buộc làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, đã bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước.

Về phía mình, Nguyễn Văn Hậu biết rõ chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, chấp thuận đầu tư, cấp phép xây dựng…, nhưng bị can vẫn ban hành chính sách, ký hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng thuộc dự án Khu trung tâm đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang" cho nhiều khách hàng và không thực hiện đúng cam kết.

Kết quả điều tra cho thấy Hậu đã ký 983 hợp đồng với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỉ đồng; trong đó gần 6.000 tỉ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỉ đồng để ngoài nhằm sử dụng cá nhân. Hành vi này của Hậu và đồng phạm bị cáo buộc là lừa đảo.

Trả lại 501 lượng vàng để khắc phục hậu quả

Viện kiểm sát Quân sự T.Ư cho biết đã ra quyết định tạm giữ 1.422 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên các tổ chức cá nhân; 1 xe ô tô Mercedes S600 biển kiểm soát 88A-268.68 đăng ký tên Tập đoàn Phúc Sơn; 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng thu giữ của Nguyễn Văn Hậu; 33 miếng (lượng) kim loại màu vàng thu giữ của Nguyễn Thị Hằng.

Cùng với đó là toàn bộ số tiền còn lại sau khi Hậu hoàn thành nghĩa vụ của bản án sơ thẩm số 466/2025 của TAND TP.Hà Nội để đảm bảo thi hành án.

Quá trình giải quyết, viện kiểm sát ghi nhận đề nghị của Hậu về việc bán 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng để nộp 60 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Do đó, viện kiểm sát quyết định trả số tài sản này cho Hậu. Đến nay, Hậu đã nộp 60 tỉ đồng vào tài khoản cơ quan thi hành án.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu giữ gần 9 tỉ đồng là tiền của các bị can khác và người có liên quan đến vụ này này.

Trước đó, tháng 7.2025, trong vụ án liên quan đến loạt cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Hậu bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 30 năm tù về các tội đưa hối lộ, vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Viện kiểm sát Quân sự T.Ư nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các bị can thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa không thực hiện đúng trách nhiệm trong việc thu hồi, bàn giao đất, giao dự án cho chủ đầu tư.

Từ đó dẫn đến Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm lợi dụng, ký kết các hợp đồng chuyển nhượng đất, huy động vốn không đúng pháp luật, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Nguyên nhân dẫn tới sai phạm là do các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, quản lý tài sản công dù nhiều nhưng chưa đồng bộ, còn chồng chéo, vướng mắc, gây khó khăn trong việc xác định thẩm quyền, trình tự thủ tục trong việc giao đất, thu hồi đất và chuyển giao cho địa phương.

Các bị can là người có chức vụ, quyền hạn liên quan chặt chẽ đến việc quản lý đất đai, quản lý tài sản công nhưng không nghiên cứu, nắm chắc các quy định của pháp luật dẫn đến vi phạm, gây lãng phí nguồn tài nguyên và cơ hội phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời, công tác quản lý thị trường kinh doanh bất động sản của các cơ quan quản lý nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa còn buông lỏng để doanh nghiệp đưa bất động sản vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép…