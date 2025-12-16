Sáng 16.12, TAND phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số đơn vị liên quan.

Đại diện viện kiểm sát công bố bản luận tội đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan và các bị cáo có đơn kháng cáo.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan ẢNH: PHÚC BÌNH

Vì sao bà Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm án?

Theo đại diện viện kiểm sát, các cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều sai phạm trong việc tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng các gói thầu không đúng quy định, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

Một số bị cáo còn nhận hối lộ số tiền rất lớn: cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỉ đồng và 1 triệu USD, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ Lê Duy Thành nhận 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD, cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Phạm Hoàng Anh nhận 400 triệu đồng và 20.000 USD…

Ngoài các căn cứ buộc tội, cơ quan công tố ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan có con khuyết tật, mắc nhiều bệnh nền, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, tự nguyện dùng 2 khu đất để khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Lê Duy Thành cũng thể hiện sự ăn năn, hối cải, ngoài khoản tiền thu lợi bất chính đã nộp còn xin nộp thêm 200 triệu đồng; bị cáo rất tích cực trong công tác thiện nguyện, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc trẻ mồ côi…

Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24 - 30 tháng tù

Ngoài ra, nhiều bị cáo được ghi nhận là người tuổi cao, sức khỏe yếu, thường xuyên điều trị tại bệnh viện, tương quan với mức độ hành vi thì cần giảm án, nhằm thể hiện sự nhân đạo của chính sách pháp luật hình sự.

Từ những căn cứ đã nêu, đại diện viện kiểm sát đề nghị giảm án cho bà Lan 24 - 30 tháng tù, ông Thành 30 - 36 tháng tù, ông Hoàng Anh 18 - 24 tháng tù.

Nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ cũ được đề nghị chuyển từ án giam sang án treo. Một số thì được đề nghị giảm 6 - 9 tháng tù.

Đáng chú ý, ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy và một số cựu cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi cũ, dù không kháng cáo nhưng do được nhiều đơn vị, cá nhân có đơn xin giảm nhẹ, nên đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị giảm 18 - 24 tháng tù…

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm vụ án Tập đoàn Phúc Sơn ẢNH: PHÚC BÌNH

Không ai kêu oan

Bản án sơ thẩm xác định cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm quy định về đấu thầu và kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.168 tỉ đồng.

Để "thâu tóm" các dự án xây dựng, Hậu dùng 72,5 tỉ đồng và 2,62 triệu USD (tổng số hơn 132 tỉ đồng) hối lộ hàng loạt cựu quan chức tại các địa phương.

Tại tòa phúc thẩm, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan (án sơ thẩm tuyên 14 năm tù) kể về công lao khi còn lãnh đạo địa phương, gia đình hoàn cảnh khó khăn, bản thân sức khỏe yếu; mong muốn dùng 2 mảnh đất để khắc phục hậu quả vụ án… để được hưởng sự khoan hồng.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ Lê Duy Thành (án sơ thẩm 12 năm tù) thì bày tỏ ăn năn, hối lỗi; xin nộp thêm 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án, ngoài việc đã nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính trước đó.

Cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Phạm Hoàng Anh (án sơ thẩm 8 năm tù) thì "rất đau đớn, ăn năn, hối lỗi" về những sai phạm của bản thân, mong tòa phúc thẩm "xem xét giữa công và tội" để giảm mức án nhiều nhất có thể.

Nhiều cựu quan chức khác cũng thể hiện sự thành khẩn, không ai kêu oan. Người trình bày về thành tích công tác của bản thân và thân nhân, người thì nói phải liên tục nhập viện cấp cứu sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc nên sức khỏe rất yếu, có người mong được hưởng án treo để về chăm sóc vợ vì các con đều công tác xa nhà…