Bà Hoàng Thị Thúy Lan xin giảm án vì 'hoàn cảnh gia đình rất khó khăn'

Sáng 15.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) và một số đơn vị, địa phương liên quan.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu bí thư phân trần hoàn cảnh gia đình

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan là một trong số các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hồi tháng 7, bà Lan bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ 25 tỉ đồng và 1 triệu USD (tương đương gần 48 tỉ đồng) từ phía Tập đoàn Phúc Sơn.

Hầu tòa hôm nay, bà Lan có khí sắc tốt hơn phiên sơ thẩm. Trong gần 6 phút trả lời trước bục khai báo, nữ bị cáo nhiều lần nghẹn ngào.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ khai rằng, quá trình làm việc thấy có doanh nghiệp đầu tư dự án của địa phương để giải quyết công ăn việc làm cho người dân, nên ủng hộ. Bị cáo không hứa hẹn gì với doanh nghiệp.

Nữ bị cáo dành thời gian kể về những "tâm huyết, cố gắng" của bản thân khi còn giữ cương vị lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Bị cáo nói trong khoảng thời gian mình đương chức, Vĩnh Phúc cũ từ một tỉnh khó khăn trở thành một trong những địa phương phát triển dẫn đầu cả nước, nhất là kinh tế.

Đáng chú ý, bà Lan phân trần về "hoàn cảnh gia đình rất khó khăn". Bị cáo kể sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang mắc bệnh hiểm nghèo, con gặp vấn đề về thị lực, cần có người chăm sóc, bản thân bị cáo cũng có sức khỏe yếu, mắc bệnh tim...

Bà Lan còn trình bày ngay từ giai đoạn điều tra đã cùng gia đình nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính, đồng thời đề xuất dành 2 thửa đất đã mua để góp phần khắc phục hậu quả chung vụ án.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ Lê Duy Thành ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu chủ tịch tỉnh xin nộp thêm 200 triệu

Bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ Lê Duy Thành. Ở phiên sơ thẩm, ông Thành bị tuyên 12 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD (tương đương gần 50 tỉ đồng).

Tại tòa, ông Thành bày tỏ ăn năn, hối lỗi, nói đã nhận thức rõ được các sai phạm của bản thân, xin được hưởng khoan hồng để có thể sớm trở về với xã hội, gia đình.

Bị cáo cho biết đã cùng gia đình nỗ lực khắc phục hậu quả vụ án, có nhiều hoạt động thiện nguyện; được nhiều cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp và hơn 2.000 cá nhân có đơn xin giảm nhẹ.

Nay, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ xin được nộp thêm "một số tiền" nhằm khắc phục hậu quả chung của vụ án. Thông tin cụ thể về việc này, luật sư của ông Thành nói gia đình thân chủ đã chuẩn bị 200 triệu đồng để nộp theo mong muốn của bị cáo.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, tổng số tiền cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành bị thu giữ và đã nộp lại là 41 tỉ và hơn 1,6 triệu USD. Bị cáo đề nghị dùng số tiền này để khắc phục toàn bộ sai phạm, đồng thời xin được trả lại phần nộp thừa là 21 tỉ đồng và 330.000 USD.

Hối lộ trăm tỉ để "thâu tóm" dự án Theo bản án sơ thẩm, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm quy định về đấu thầu và kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.168 tỉ đồng. Đặc biệt, để "thâu tóm" các dự án xây dựng, Hậu dùng 72,5 tỉ đồng và 2,62 triệu USD (tổng số hơn 132 tỉ đồng) để hối lộ nhóm bị cáo là cựu quan chức tỉnh Vĩnh Phúc cũ, Phú Thọ cũ, Quảng Ngãi cũ và một số người khác. Nguyễn Văn Hậu bị tuyên phạt 30 năm tù về các tội đưa hối lộ, vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ban đầu Hậu có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng sau đó rút đơn.



