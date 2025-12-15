Toàn cảnh 17h: Hé lộ máy bay vừa hạ cánh sân bay Long Thành | Trộm 1 tỉ đồng của người bán bánh xèo

Toàn cảnh 17h ngày 15.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi: Số bệnh nhân tăng hơn 100 người

Ngày 15.12, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một số điểm bán thuộc chuỗi bánh mì Hồng Vân trên địa bàn tỉnh.

TP.HCM sẽ tiếp tục có mưa trái mùa đến khi nào?

Trong tuần này, các nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục gây mưa trái mùa ở các tỉnh thành Nam bộ. Thời tiết tại TP.HCM phổ biến dịu mát vào sáng sớm, cần đề phòng đợt mưa có khả năng xuất hiện trên diện rộng vào ngày 16 - 17.12.

Cận cảnh xưởng làm ngôi sao đèn LED cho Nhà thờ Đức Bà

Theo thời gian, ngôi sao đèn LED đã trở thành một vật phẩm trang trí quen thuộc đối với người Công giáo mỗi dịp lễ Noel. Tại một xưởng sản xuất ngôi sao đèn LED ở TP.HCM, ông Lương Vĩnh Cửu, chủ xưởng sản xuất ở P.Tân Hòa (Q.Tân Bình cũ), cho biết từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, xưởng đã nhận được nhiều đơn đặt hàng, không chỉ từ các hộ dân mà còn từ nhiều nhà thờ lớn, nổi tiếng.

Đặc biệt, mới đây tại Nhà thờ Đức Bà cũng được trang trí bằng những ngôi sao đèn LED do xưởng ông Cửu sản xuất, góp phần tạo nên không khí Giáng sinh trang nghiêm và ấm áp.

