Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Hé lộ máy bay vừa hạ cánh sân bay Long Thành | Trộm 1 tỉ đồng của người bán bánh xèo
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Hé lộ máy bay vừa hạ cánh sân bay Long Thành | Trộm 1 tỉ đồng của người bán bánh xèo

Thanh Niên
Thanh Niên
15/12/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 15.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TOÀN CẢNH 17H 15.12: Sân bay Long Thành đón máy bay lớn nhất VN | Xôn xao bà bán bánh xèo bị trộm 1 tỉ

Vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi: Số bệnh nhân tăng hơn 100 người

Ngày 15.12, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một số điểm bán thuộc chuỗi bánh mì Hồng Vân trên địa bàn tỉnh.

Vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi: Số bệnh nhân tăng hơn 100 người

TP.HCM sẽ tiếp tục có mưa trái mùa đến khi nào?

Trong tuần này, các nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục gây mưa trái mùa ở các tỉnh thành Nam bộ. Thời tiết tại TP.HCM phổ biến dịu mát vào sáng sớm, cần đề phòng đợt mưa có khả năng xuất hiện trên diện rộng vào ngày 16 - 17.12.    

TP.HCM sẽ tiếp tục có mưa trái mùa

Cận cảnh xưởng làm ngôi sao đèn LED cho Nhà thờ Đức Bà

Theo thời gian, ngôi sao đèn LED đã trở thành một vật phẩm trang trí quen thuộc đối với người Công giáo mỗi dịp lễ Noel. Tại một xưởng sản xuất ngôi sao đèn LED ở TP.HCM, ông Lương Vĩnh Cửu, chủ xưởng sản xuất ở P.Tân Hòa (Q.Tân Bình cũ), cho biết từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, xưởng đã nhận được nhiều đơn đặt hàng, không chỉ từ các hộ dân mà còn từ nhiều nhà thờ lớn, nổi tiếng.

Đặc biệt, mới đây tại Nhà thờ Đức Bà cũng được trang trí bằng những ngôi sao đèn LED do xưởng ông Cửu sản xuất, góp phần tạo nên không khí Giáng sinh trang nghiêm và ấm áp.

Cận cảnh xưởng làm ngôi sao đèn LED cho Nhà thờ Đức Bà

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Né đo nồng độ cồn, tông thẳng vào CSGT | Thêm vụ ngộ độc sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

Toàn cảnh 17h: Né đo nồng độ cồn, tông thẳng vào CSGT | Thêm vụ ngộ độc sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Con rể bắc thang, cạy tủ trộm tiền nhà vợ | Lời khai vụ đẩy CSGT vào đầu xe tải

Toàn cảnh 17h: Tuyên án vụ AIC và Sở GD-ĐT TP.HCM | Mẹ chở con gái 9 tuổi đi cướp bông tai

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H ngộ độc bánh mì mưa lớn nhà thờ Đức Bà Sân bay Long Thành mưa trái mùa Đèn LED Thái Lan UKRAINE NATO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận