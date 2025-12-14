Toàn cảnh 17h: Né đo nồng độ cồn, tông thẳng vào CSGT | Thêm vụ ngộ độc sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

Toàn cảnh 17h ngày 14.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TOÀN CẢNH 17H 14.12: Né đo nồng độ cồn, tông thẳng CSGT |Thêm vụ ngộ độc sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

Hàng xóm liên tục gây rối, chửi bới và phá hoại tài sản suốt hơn 1 năm

Một người đàn ông 46 tuổi ở TP.HCM đang khổ sở vì bị hàng xóm liên tục sang nhà chửi bới, ném vật và mới đây là dùng cây phá hoại công trình sửa chữa. Vụ việc kéo dài hơn một năm khiến gia đình sống trong bất an, lo lắng. Công an phường An Phú Đông đã tiếp nhận trình báo và đang xác minh, xử lý nghiêm.

Khổ sở vì hàng xóm liên tục gây rối, chửi bới và phá hoại tài sản?

Chiêm ngưỡng nhà thờ Song Vĩnh, hai tháp chuông cao 55m rực rỡ trước giáng sinh

Nhà thờ Song Vĩnh nằm trên quốc lộ 51, thuộc phường Tân Phước, TP.HCM, được xem là một trong những nhà thờ to và đẹp nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Nhà thờ xây dựng theo lối kiến trúc Gothic, đây là nét đặc trưng kiến trúc nhà thờ phương Tây. Nhà thờ gồm 1 trệt, 1 lầu với chiều dài 82 m, rộng 35 m, hai tháp chuông cao 55 m. Sức chứa khoảng 1.500 người.

Nhà thờ tuyệt đẹp trên quốc lộ 51 lên đèn dịp Giáng sinh, ai đi ngang cũng ngoái nhìn

40.000 khán giả đội mưa và một tình yêu bền bỉ dành cho Mỹ Tâm

Vào ngày 13.12, concert "See The Light" của Mỹ Tâm đã chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình Hà Nội. Đêm nhạc dự kiến bắt đầu từ 20 giờ và kéo dài đến 0 giờ ngày 14.12. Theo ban tổ chức, khoảng 40.000 người tham dự concert, đây là là con số lớn nhất trong sự nghiệp Mỹ Tâm. Ngay từ đầu giờ trưa nhiều người đã có mặt, xếp hàng check-in để chọn vị trí đẹp. Đây là một thói quen vốn gắn với giới trẻ, nay xuất hiện nhiều ở khán giả trung niên, 7X đến 8X, 9X. Họ đến không chỉ để xem một buổi diễn, mà còn để ôn lại ký ức, để chia sẻ trải nghiệm với bạn bè, với thế hệ con cái.

