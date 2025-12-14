Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhà thờ tuyệt đẹp trên quốc lộ 51 lên đèn dịp Giáng sinh, ai đi ngang cũng ngoái nhìn
Video Đời sống

Lê Lâm
Lê Lâm
14/12/2025 08:40 GMT+7

Những ngày cận kề Noel, nhà thờ Song Vĩnh (TP.HCM) trở thành điểm đến đông đúc của người dân và du khách. Không gian kiến trúc Gothic nguy nga cùng cách trang trí lung linh mùa Giáng sinh khiến nơi đây mỗi đêm đón hàng ngàn lượt người đến tham quan, chụp ảnh và vui chơi.

Nhà thờ Song Vĩnh nằm trên quốc lộ 51, thuộc phường Tân Phước, TP.HCM, được xem là một trong những nhà thờ to và đẹp nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Nhà thờ Song Vĩnh được khởi công vào ngày 11.11.2011, khánh thành ngày 12.12.2022. Thời gian xây dựng là 11 năm 1 tháng.

Nhà thờ xây dựng theo lối kiến trúc Gothic, đây là nét đặc trưng kiến trúc nhà thờ phương Tây. Nhà thờ gồm 1 trệt, 1 lầu với chiều dài 82 m, rộng 35 m, hai tháp chuông cao 55 m. Sức chứa khoảng 1.500 người.

Không chỉ kiến trúc nhà thờ, ngay đến khoảng sân trước mặt cũng làm cho nhiều người choáng ngợp bởi quá to, rộng. Từ trên bậc thềm nhà thờ nhìn xuống trông không khác gì một quảng trường.

Những ngày qua, nhà thờ như khoác lên mình tấm áo mới khi được trang trí mừng đón Noel. Từ xa, nhà thờ bừng sáng một vùng, thu hút mọi sự chú ý.

Cũng vì vậy mà mỗi đêm có cả ngàn người đến tham quan, vui chơi, chụp ảnh, cảm nhận không khí mùa Giáng sinh đang về.

Khám phá Nhà thờ Giáo xứ Gia Ray: Tuyệt tác gỗ không dùng ốc vít

Khám phá Nhà thờ Giáo xứ Gia Ray: Tuyệt tác gỗ không dùng ốc vít

Giữa vùng đất Xuân Lộc (Đồng Nai), một ngôi nhà thờ bằng gỗ độc đáo nổi bật với kiến trúc truyền thống và kỹ thuật xây dựng đặc biệt không dùng ốc vít. Công trình không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo mà còn trở thành điểm nhấn kiến trúc thu hút người dân và du khách.

nhà thờ nhà thờ Song Vĩnh Giáng sinh Noel Quốc lộ 51
