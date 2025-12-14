Nhà thờ Song Vĩnh nằm trên quốc lộ 51, thuộc phường Tân Phước, TP.HCM, được xem là một trong những nhà thờ to và đẹp nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Nhà thờ Song Vĩnh được khởi công vào ngày 11.11.2011, khánh thành ngày 12.12.2022. Thời gian xây dựng là 11 năm 1 tháng.

Nhà thờ xây dựng theo lối kiến trúc Gothic, đây là nét đặc trưng kiến trúc nhà thờ phương Tây. Nhà thờ gồm 1 trệt, 1 lầu với chiều dài 82 m, rộng 35 m, hai tháp chuông cao 55 m. Sức chứa khoảng 1.500 người.

Nhà thờ tuyệt đẹp trên quốc lộ 51 lên đèn dịp Giáng sinh, ai đi ngang cũng ngoái nhìn

Không chỉ kiến trúc nhà thờ, ngay đến khoảng sân trước mặt cũng làm cho nhiều người choáng ngợp bởi quá to, rộng. Từ trên bậc thềm nhà thờ nhìn xuống trông không khác gì một quảng trường.

Những ngày qua, nhà thờ như khoác lên mình tấm áo mới khi được trang trí mừng đón Noel. Từ xa, nhà thờ bừng sáng một vùng, thu hút mọi sự chú ý.

Cũng vì vậy mà mỗi đêm có cả ngàn người đến tham quan, vui chơi, chụp ảnh, cảm nhận không khí mùa Giáng sinh đang về.