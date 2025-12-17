Toàn cảnh 17h: Lời kể vụ ‘đụng mặt’ nhóm cướp táo tợn | Ly kỳ dùng camera AI tìm cụ ông đi lạc

Toàn cảnh 17h ngày 17.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Để xảy ra ngộ độc tập thể, bị xử phạt 196,5 triệu đồng, trường nói... không có tiền!

Ngày 17.12, UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân).

Theo quyết định, nhà trường đã có nhiều hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gồm: chế biến, cung cấp thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở; sử dụng người trực tiếp chế biến thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Lời kể vụ nhóm người dùng hung khí cướp người đàn ông đi tập thể dục

Ngày 17.12, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại lời kể của người đàn ông về việc bị nhóm cướp dùng hung khí đe dọa, cướp tài sản khi đang tập thể dục vào sáng sớm ở TP.HCM.

HDPE là gì mà dân mạng phát sốt với câu nói “HDPE thì ngon luôn”?

Những ngày qua, câu nói "HDPE thì ngon luôn" không chỉ xuất hiện dày đặc trong nhiều clip "triệu view" khắp các nền tảng mạng xã hội, được nhiều cư dân mạng đu trend mà còn trở thành từ khóa được quan tâm trên Google Trends.

