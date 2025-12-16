Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Vén màn sốc vụ lái ô tô tông hai chị em ở Tây Ninh | Lỗi vi phạm ‘gây khó’ camera AI
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Vén màn sốc vụ lái ô tô tông hai chị em ở Tây Ninh | Lỗi vi phạm 'gây khó' camera AI

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
16/12/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 16.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TOÀN CẢNH 17H 16.12: Vén màn sốc vụ lái xe Lexus tông hai chị em |Camera AI “bó tay” lỗi vi phạm nào

CSGT ứng dụng gần 2.000 camera AI: Những lỗi nào vẫn cần phải tuần tra xử lý?

Theo đại diện Cục CSGT, camera AI hỗ trợ nhiều công tác nghiệp vụ, song việc kiểm tra nồng độ cồn, ma túy hay xử lý tải trọng vẫn cần lực lượng CSGT có mặt trên đường. 

CSGT ứng dụng gần 2.000 camera AI: Những lỗi nào vẫn cần phải tuần tra xử lý?

Nước thải bãi rác bức tử suối Nước Xanh

Suối Nước Xanh đổi màu đen, bốc mùi hôi do nước thải bãi rác chảy tràn, gây ô nhiễm môi trường, đe dọa đời sống người dân.

Nước thải bãi rác bức tử suối Nước Xanh

Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2026 theo lộ trình, cách tính lương hưu thế nào?

Từ ngày 1.1.2026, tuổi nghỉ hưu tăng lên 61 tuổi 6 tháng với nam và 57 tuổi với nữ, theo lộ trình. Người lao động đủ tuổi và có từ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên sẽ được hưởng lương hưu kèm theo điều chỉnh về tỷ lệ hưởng hưu trí.

Theo bộ luật Lao động hiện hành, tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường tăng dần cho đến khi đạt 62 tuổi với nam vào năm 2028 và 60 tuổi với nữ vào năm 2035.

Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2026 theo lộ trình, cách tính lương hưu thế nào?

Nhà thờ người Hoa giữa Chợ Lớn, nơi nhiều bạn trẻ tìm đến dịp Noel

Giữa nhịp sống sôi động của Chợ Lớn, nhà thờ Cha Tam, ngôi thánh đường hơn 120 năm tuổi của cộng đồng người Hoa trở nên rộn ràng những ngày cận Giáng sinh.

Nhà thờ người Hoa giữa Chợ Lớn, nơi nhiều bạn trẻ tìm đến dịp Noel

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

