TP.HCM: Hơn 63% người cao tuổi đi khám phát hiện tăng huyết áp

Ngày 18.12, Sở Y tế TP.HCM đã báo cáo kết quả triển khai kế hoạch khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi năm 2025 trên địa bàn TP.HCM (giai đoạn 2024 - 2025 và các năm tiếp theo). Trong đó hàng chục ngàn người tăng huyết áp mới được phát hiện trên địa bàn là điều rất đáng quan tâm.

Theo Sở Y tế, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM hiện có khoảng 1,35 triệu người cao tuổi. Tính đến ngày 5.12, đã có 207.997 người cao tuổi được khám sức khỏe, đạt 15,4% chỉ tiêu được giao.

Sở Y tế đánh giá, mặc dù tỷ lệ này còn thấp so với mục tiêu đề ra, nhưng đây là kết quả quan trọng trong bối cảnh toàn hệ thống y tế chịu nhiều tác động từ quá trình sắp xếp lại chính quyền địa phương 2 cấp và điều chỉnh mô hình quản lý y tế cơ sở.

Tăng huyết áp đứng đầu trong các bệnh người cao tuổi

Kết quả khám sức khỏe cho thấy có 63,6% (131.902 người) được phát hiện tăng huyết áp; 26,2% mắc hoặc nghi ngờ đái tháo đường. Có 0,26% người có mức độ trầm cảm - lo âu từ vừa đến nặng; 18,3% có dấu hiệu tiền suy yếu và 1,3% có dấu hiệu suy yếu.

Ngoài ra, 2,2% người gặp khó khăn trong các hoạt động sống cơ bản hằng ngày và 7,9% cần hỗ trợ trong sinh hoạt hằng ngày.

Đặc biệt, trong năm 2025, thông qua hoạt động sàng lọc, TP.HCM đã phát hiện mới 31.238 người bị tăng huyết áp (15%) và 18.600 trường hợp nghi ngờ đái tháo đường (8,9%). Đây đều là những người chưa từng được chẩn đoán trước đó, là cơ sở quan trọng để đưa người bệnh vào chương trình quản lý, điều trị lâu dài.

Tăng huyết áp là bệnh mạn tính đứng đầu ở người cao tuổi. Hiện nay, căn bệnh này cũng tấn công nhiều người trẻ ẢNH: DUY TÍNH

Tăng huyết áp cực kỳ nguy hiểm vì nó là "kẻ giết người thầm lặng", làm tổn thương âm thầm các mạch máu và cơ quan, dẫn đến các biến chứng chết người như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận, mù mắt, sa sút trí tuệ...

"Toàn bộ người cao tuổi được phát hiện mắc bệnh mạn tính đã được chuyển vào chương trình quản lý liên tục tại tuyến y tế cơ sở. Các trường hợp nghi ngờ bệnh được tư vấn thay đổi lối sống và hướng dẫn chuyển tuyến để chẩn đoán xác định", Sở Y tế TP.HCM thông tin.

Ngoài ra, theo sở, đến cuối năm 2025, TP.HCM đã cập nhật 629.092 hồ sơ sức khỏe điện tử của người cao tuổi. Trong đó, 475.313 hồ sơ được hình thành từ khám trực tiếp và 153.779 hồ sơ được thu thập từ các nguồn dữ liệu khác.

Kho dữ liệu này đang trở thành nguồn thông tin quan trọng, giúp TP.HCM phân tích mô hình bệnh tật, theo dõi diễn biến sức khỏe cộng đồng và thiết kế các chương trình can thiệp phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Người cao tuổi chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ

Việc khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người cao tuổi tuy có nhiều thuận lợi nhưng Sở Y tế TP.HCM nhìn nhận vẫn tồn tại không ít khó khăn.

Thứ nhất, việc giải thể UBND quận, huyện đã làm gián đoạn vai trò điều phối tại địa phương. Đồng thời, chủ trương giải thể trung tâm y tế khiến nhiều đơn vị chậm ký hợp đồng chuyên môn hoặc không tổ chức đấu thầu hóa chất, vật tư, dẫn đến chậm trễ trong tổ chức khám sức khỏe và không đạt tỷ lệ theo kế hoạch.

Thứ hai, người cao tuổi nhìn chung chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ. Tâm lý "chỉ khám khi có bệnh" và e ngại thủ tục hành chính vẫn phổ biến, ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu dù mạng lưới cơ sở khám đã được mở rộng.

Thói quen khám sức khỏe định kỳ để phát hiện những bất thường, điều trị sớm, nâng cao chất lượng cuộc sống ẢNH: DUY TÍNH

Thứ ba, hạ tầng công nghệ thông tin tại nhiều đơn vị còn hạn chế, làm chậm quá trình nhập liệu và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống quản lý sức khỏe cộng đồng. Tình trạng gián đoạn đường truyền trong giờ cao điểm vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến chất lượng chuyển đổi số dữ liệu.

"Mặc dù vậy, mô hình khám sức khỏe theo phương thức mới, đặc biệt là việc huy động các bệnh viện, phòng khám đa khoa và tăng cường chuyển đổi số đã chứng minh tính khả thi và hiệu quả. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng quy mô, hướng tới mục tiêu đảm bảo 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ và quản lý bệnh mạn tính trong giai đoạn tiếp theo", Sở Y tế TP.HCM nhận định.