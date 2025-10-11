Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM đề xuất mức quà mừng thọ người cao tuổi, cao nhất 2,4 triệu đồng/lần

Duy Tính
Duy Tính
11/10/2025 11:44 GMT+7

TP.HCM dự kiến chi hơn 107 tỉ đồng/năm để tặng quà chúc thọ người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên, mức cao nhất là 2,4 triệu đồng/lần/người.

UBND TP.HCM đã có dự thảo tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND TP.HCM quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn.

Theo dự thảo nghị quyết, trước khi sáp nhập, TP.HCM (cũ), tỉnh Bình Dương (cũ) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có sự khác nhau trong quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

Tại đó, mức chi tại TP.HCM (cũ) trung bình ở mức khá, có xu hướng tăng theo độ tuổi. Bình Dương (cũ) có mức chi vượt trội cho người từ 90 tuổi trở lên. Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có chính sách kết hợp tiền mặt và hiện vật, mức chi không đồng đều ở các độ tuổi trung lão nhưng nổi bật ở tuổi 90 và 100.

Sự khác biệt này phản ánh điều kiện ngân sách và chính sách riêng của từng địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu cần thống nhất mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi phù hợp trong phạm vi TP.HCM (mới).

Điều này cũng đảm bảo công bằng và bình đẳng trong thụ hưởng chính sách, đảm bảo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

TP.HCM đề xuất mức quà mừng thọ người cao tuổi, cao nhất 2,4 triệu đồng/lần- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chúc thọ người cao tuổi trên địa bàn TP.HCM ngày 4.6 vừa qua

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Dự thảo nghị quyết này quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn TP.HCM mới, áp dụng người cao tuổi là công dân Việt Nam. Các độ tuổi xác định là 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100, đang cư trú hợp pháp trên địa bàn TP.HCM, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú ổn định trên 6 tháng.

Mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ được trình HĐND TP.HCM như sau:

  • Người cao tuổi 70 tuổi và 75 tuổi: mức chi bằng tiền mặt 800.000 đồng/người/lần. 
  • Người cao tuổi 80 tuổi và 85 tuổi: mức chi bằng tiền mặt 1,2 triệu đồng/người/lần.
  • Người cao tuổi 90 tuổi và 95 tuổi: mức chi bằng tiền mặt 1,8 triệu đồng/người/lần.
  • Người cao tuổi 100 tuổi, mức quà tặng gồm: Tiền mặt: 2,3 triệu đồng/người/lần; 5 mét vải lụa (tối đa 700.000 đồng/người); khánh vàng mừng thọ (theo định mức khối lượng vàng là 0,08 chỉ vàng 24K/cái, tiền gia công chế tác chữ, in hình trên khánh và tiền khung, tối đa 1,5 triệu đồng/cái). 
  •  Người cao tuổi trên 100 tuổi: mức chi bằng tiền mặt 2,4 triệu đồng/người/lần  

Số người cao tuổi trong 5 nhóm trên là khoảng 107.000 người. Tổng kinh phí dự kiến là hơn 107 tỉ đồng mỗi năm, tăng hơn 8 tỉ đồng/năm.

Kinh phí tổ chức chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của UBND cấp xã theo phân cấp ngân sách, bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Sở Y tế hướng dẫn thực hiện cụ thể và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ cho UBND trình HĐND TP.HCM.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
