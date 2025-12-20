Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Xua đuổi khách ở chợ Bến Thành | Chủ tịch Z Holding nhờ cha đứng tên để 'rửa tiền'
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Xua đuổi khách ở chợ Bến Thành | Chủ tịch Z Holding nhờ cha đứng tên để 'rửa tiền'

Thanh Niên
Thanh Niên
20/12/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 20.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TOÀN CẢNH 17H 20.12: Lý do xua đuổi khách ở chợ Bến Thành | Chủ tịch nhờ cha đứng tên để “rửa tiền”

Loạt cán bộ Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa nhận tiền của tàu thuyền ra vào cảng

7 bị can là cán bộ, lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa (thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Loạt cán bộ Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa nhận tiền của tàu thuyền ra vào cảng

Tết Bính Ngọ 2026: Nhà vườn TP.HCM tất bật chờ thị trường khởi động

Sau thời gian phục hồi hậu mưa lớn và ngập nước kéo dài, các làng hoa tại TP.HCM đang dần lấy lại nhịp sản xuất, bước vào giai đoạn cao điểm của vụ hoa Tết. Từ làng mai vàng Bình Lợi đến các vườn hoa tại Thới An, nhà vườn tất bật chuẩn bị cho mùa hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với không ít kỳ vọng nhưng cũng chất chứa nhiều lo toan.

Tết Bính Ngọ 2026: Nhà vườn TP.HCM tất bật chờ thị trường khởi động

Tin bão mặt trời ngày 20.12: Tin vui cho người "ám ảnh" về hiện tượng này

Trong tin tức mới nhất về bão mặt trời, trang EarthSky.com cho biết vật chất mặt trời hay còn gọi là hiện tượng phóng khối lượng nhật hoa (CME), được mặt trời phóng ra cách đây vài ngày từ phía xa, phía mà chúng ta không nhìn thấy từ trái đất vừa va chạm với sao Thủy ngày 19.12 theo giờ Việt Nam.

Tin bão mặt trời ngày 20.12: Tin vui cho người 'ám ảnh' về hiện tượng này

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Lời kể vụ ‘đụng mặt’ nhóm cướp táo tợn | Ly kỳ dùng camera AI tìm cụ ông đi lạc

Toàn cảnh 17h: Lời kể vụ ‘đụng mặt’ nhóm cướp táo tợn | Ly kỳ dùng camera AI tìm cụ ông đi lạc

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Nguyên nhân xe cứu thương tông xe đầu kéo | TikToker ‘Long tổng’ vừa bị bắt là ai?

Toàn cảnh 17h ngày 19.12: Chuyến bay 'lịch sử' ở sân bay Long Thành | Sai phạm trong vụ tai nạn trên cao tốc

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H Cảng vụ hàng hải Thanh Hoá Chợ Bến Thành làng mai vàng bão mặt trời lừa đảo trực tuyến sữa hiup z holding
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận