Toàn cảnh 17h: Xua đuổi khách ở chợ Bến Thành | Chủ tịch Z Holding nhờ cha đứng tên để 'rửa tiền'

7 bị can là cán bộ, lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa (thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Sau thời gian phục hồi hậu mưa lớn và ngập nước kéo dài, các làng hoa tại TP.HCM đang dần lấy lại nhịp sản xuất, bước vào giai đoạn cao điểm của vụ hoa Tết. Từ làng mai vàng Bình Lợi đến các vườn hoa tại Thới An, nhà vườn tất bật chuẩn bị cho mùa hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với không ít kỳ vọng nhưng cũng chất chứa nhiều lo toan.

Trong tin tức mới nhất về bão mặt trời, trang EarthSky.com cho biết vật chất mặt trời hay còn gọi là hiện tượng phóng khối lượng nhật hoa (CME), được mặt trời phóng ra cách đây vài ngày từ phía xa, phía mà chúng ta không nhìn thấy từ trái đất vừa va chạm với sao Thủy ngày 19.12 theo giờ Việt Nam.

