Nữ diễn viên Ấn Độ gây phẫn nộ vì đăng tin giả chết

Poonam Pandey đang hứng "gạch đá" vì lan truyền tin tức giả AFP

Theo Hindustan Times, hôm 2.2, trang Instagram có hơn 1,3 triệu người theo dõi của Poonam Pandey xuất hiện bài đăng với nội dung: "Sáng nay là một buổi sáng khó khăn với chúng tôi. Vô cùng đau buồn khi thông báo với các bạn rằng chúng tôi đã mất đi Poonam yêu quý vì căn bệnh ung thư cổ tử cung". Thông tin này lập tức nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng Ấn Độ. Trong khi nhiều người bị sốc trước tin tức này, cũng có không ít dân mạng bày tỏ sự hoài nghi đối với bài đăng vì nữ diễn viên kiêm người mẫu này vẫn rất khỏe mạnh và thường xuyên cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội mà không hề có dấu hiệu bất thường nào.



Những câu hỏi xoay quanh thông tin Poonam Pandey qua đời nhanh chóng được giải đáp vào hôm sau khi ngôi sao này đích thân lên tiếng rằng đây là một cách thức truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ về vắc xin phòng ngừa ung thư cổ tử cung và các xét nghiệm sàng lọc sớm.

Trên Instagram, người đẹp 32 tuổi chia sẻ rằng cô còn sống và bộc bạch: "Ung thư cổ tử cung đã không cướp đi sinh mạng của tôi, nhưng bi thảm thay, nó đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn phụ nữ xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về cách đối phó với căn bệnh này... Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng chấm dứt tác động tàn khốc của căn bệnh này". Trong một bài đăng tiếp theo, sao nữ 9X khẳng định việc cô giả chết phục vụ cho một mục đích cao cả hơn và kêu gọi mọi người hãy xem xét những nguyên nhân sâu sắc, tích cực hơn thay vì đưa ra những lời phán xét dành cho cô.

Đồng nghiệp, công chúng yêu cầu nữ diễn viên ngừng lấy chuyện bệnh tật ra để thu hút sự chú ý INSTAGRAM NV

Tuy nhiên, việc đăng tin giả cùng các phản ứng của Poonam Pandey đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng, đồng nghiệp và cả các chuyên gia y tế.

Nữ diễn viên kiêm đạo diễn kỳ cựu Pooja Bhatt bày tỏ sự tức giận vì bị lừa. Trước đó, cô đã đăng bài viết bày tỏ sự bàng hoàng, tiếc thương về sự ra đi của đồng nghiệp và phải xóa vội. Nghệ sĩ này phẫn nộ: "Hóa ra tin tức này được bày ra bởi một nhóm PR (Public Relations, tạm dịch: quan hệ công chúng). Hoàn toàn là sự xúc phạm đối với những người tiếp cận thông tin đó". Nữ diễn viên Tina Datta bức xúc: "Trò PR tồi tệ và thô bỉ nhất mà một người có thể thực hiện. Nhiều người đã mất đi những người thân yêu của họ vì bệnh ung thư - bản thân tôi cũng vậy, và bạn đang ở đây... giễu cợt".

Ông Suresh Shyamlal Gupta, người sáng lập Hiệp hội Công nhân Điện ảnh Toàn Ấn Độ (AICWA), chia sẻ với truyền thông: "Đây có phải là một trò đùa không? Bạn đã hạ mình quá mức để quảng cáo rẻ tiền. Chưa có ai hạ thấp đến mức này trong ngành công nghiệp Bollywood. Bạn đã chơi đùa với tình cảm của người dân. Có cách để nâng cao nhận thức. Bạn có thể tiếp cận chính phủ, một tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức một cuộc họp truyền thông". Vị này cũng cho biết ông đã yêu cầu cảnh cảnh sát Mumbai nhập cuộc xử lý đối với hành vi của Poonam Pandey và quản lý của cô.

Poonam Pandey liên tục đăng tải những bài viết, video nâng cao nhận thức về ung thư cổ tử cung sau bài đăng giả mạo về chuyện qua đời CHỤP MÀN HÌNH

Giữa làn sóng chỉ trích kịch liệt và có những lời kêu gọi khởi kiện, công ty quản lý của nữ diễn viên này đã công khai xin lỗi về việc đăng tin giả rằng Poonam Pandey đã qua đời. Trong một tuyên bố trên Instagram, cơ quan này nhấn mạnh hành động của họ được thúc đẩy bởi một sứ mệnh duy nhất là nâng cao nhận thức về bệnh ung thư cổ tử cung.

Để biện minh cho hành động vừa qua, công ty quản lý của ngôi sao 32 tuổi tiết lộ mẹ của nữ người mẫu này cũng phải đối mặt với căn bệnh ung thư. "Có thể nhiều bạn không biết nhưng mẹ của Poonam đã dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Trải qua những thử thách khi âm thầm chống chọi với căn bệnh như thế này, bà ấy hiểu tầm quan trọng của việc nhận thức và phòng ngừa, đặc biệt là khi tiêm vắc xin có sẵn", phía này cho biết.

Poonam Pandey sinh năm 1991, là người mẫu, diễn viên tại Ấn Độ. Cô trở nên nổi tiếng nhờ đăng tải những hình ảnh hở hang, gợi cảm trên mạng xã hội và thường xuyên vấp phải tranh cãi về những hành động khoe thân phản cảm để gây chú ý đồng thời vướng nhiều tai tiếng đời tư. Người đẹp được biết đến qua các bộ phim: Nasha, Malini & Co, The Journey of Karma…