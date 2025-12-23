Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Lời kể nạn nhân bị lừa sang Campuchia | Bị phạt vì đùa khủng bố sân bay Long Thành
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Lời kể nạn nhân bị lừa sang Campuchia | Bị phạt vì đùa khủng bố sân bay Long Thành

Thanh Niên
Thanh Niên
23/12/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 24.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TOÀN CẢNH 17H 23.12: Lời kể nạn nhân bị lừa sang Campuchia | Bị phạt vì đùa khủng bố sân bay Long Thành

Xác minh vụ người đàn ông hành hung 3 bé trai giữa đường ở Quảng Ngãi

Sáng 23.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND P.Cẩm Thành, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người đàn ông có hành vi hành hung 3 bé trai. Hiện Công an P.Cẩm Thành đang khẩn trương xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Xôn xao video 3 bé trai bị hành hung giữa đường ở Quảng Ngãi

Trêu đùa khủng bố sân bay Long Thành, một người bị công an xử lý

Ngày 23.12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý nam thanh niên trêu đùa khủng bố sân bay Long Thành trên không gian mạng.

Trêu đùa khủng bố sân bay Long Thành, một người bị công an xử lý

Không gian Giáng sinh thu hút hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

Những ngày cận kề Giáng sinh và năm mới, Nhà ga hành khách quốc nội T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khoác lên mình không gian trang trí rực rỡ. Giữa cao điểm đi lại cuối năm, nhiều hành khách thích thú dừng chân chụp ảnh, tận hưởng không khí lễ hội trước giờ lên máy bay.

Không gian Giáng sinh thu hút hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Ly kỳ vụ giả chết trục lợi bảo hiểm | Mưa lớn, thời tiết xấu tại 9 tỉnh miền Trung

Toàn cảnh 17h: Ly kỳ vụ giả chết trục lợi bảo hiểm | Mưa lớn, thời tiết xấu tại 9 tỉnh miền Trung

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Xua đuổi khách ở chợ Bến Thành | Chủ tịch Z Holding nhờ cha đứng tên để 'rửa tiền'

Toàn cảnh 17h: Bãi xe 'lụi' quanh bệnh viện hét giá trên trời | Lời kể vụ nghi ngộ độc do bánh mì

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H Sân bay Long Thành hành hung khủng bố Giáng sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận