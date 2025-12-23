Toàn cảnh 17h: Lời kể nạn nhân bị lừa sang Campuchia | Bị phạt vì đùa khủng bố sân bay Long Thành

Toàn cảnh 17h ngày 24.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Xác minh vụ người đàn ông hành hung 3 bé trai giữa đường ở Quảng Ngãi

Sáng 23.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND P.Cẩm Thành, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người đàn ông có hành vi hành hung 3 bé trai. Hiện Công an P.Cẩm Thành đang khẩn trương xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trêu đùa khủng bố sân bay Long Thành, một người bị công an xử lý

Ngày 23.12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý nam thanh niên trêu đùa khủng bố sân bay Long Thành trên không gian mạng.

Không gian Giáng sinh thu hút hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

Những ngày cận kề Giáng sinh và năm mới, Nhà ga hành khách quốc nội T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khoác lên mình không gian trang trí rực rỡ. Giữa cao điểm đi lại cuối năm, nhiều hành khách thích thú dừng chân chụp ảnh, tận hưởng không khí lễ hội trước giờ lên máy bay.

