Toàn cảnh 17h: Công an phá án bằng AI trong 72 giờ | Tăng mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc từ 2026

TOÀN CẢNH 17H 25.12: Công an phá án bằng AI trong 72 giờ | Tăng mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc từ 2026

Hà Nội chặt cây, xén hè: người dân vừa mừng vừa lo

Hà Nội triển khai cải tạo hạ tầng, xén vỉa hè, di dời và chặt hạ cây xanh tại nhiều nút giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông. Trong đó nút giao Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám – Nguyễn Tuân là khu vực đang được ưu tiên cải tạo để tổ chức lại giao thông.

Thống nhất nghỉ tết Dương lịch 4 ngày

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ ngày 24.12 về đề xuất phương án nghỉ tết Dương lịch năm 2026, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất: ngoài ngày 1.1.2026 được nghỉ theo quy định thì đổi ngày làm việc thứ sáu (ngày 2.1.2026) sang ngày thứ bảy tuần sau đó (ngày 10.1.2026).

Chính sách mới từ 1.1.2026: Tăng mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc

Từ ngày 1.1.2026, nhiều chính sách, luật mới có hiệu lực thi hành. Trong đó, nhiều bạn đọc quan tâm về quy định tăng mức giảm trừ gia cảnh từ 11 triệu đồng lên 15,5 triệu đồng và tăng mức giảm trừ đối với người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng.

