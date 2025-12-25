Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Công an phá án bằng AI trong 72 giờ | Tăng mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc từ 2026
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Công an phá án bằng AI trong 72 giờ | Tăng mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc từ 2026

Thanh Niên
Thanh Niên
25/12/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 25.12.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TOÀN CẢNH 17H 25.12: Công an phá án bằng AI trong 72 giờ | Tăng mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc từ 2026

Hà Nội chặt cây, xén hè: người dân vừa mừng vừa lo

Hà Nội triển khai cải tạo hạ tầng, xén vỉa hè, di dời và chặt hạ cây xanh tại nhiều nút giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông. Trong đó nút giao Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám – Nguyễn Tuân là khu vực đang được ưu tiên cải tạo để tổ chức lại giao thông.

Hà Nội chặt cây, xén hè: người dân vừa mừng vừa lo

Thống nhất nghỉ tết Dương lịch 4 ngày

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ ngày 24.12 về đề xuất phương án nghỉ tết Dương lịch năm 2026, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất: ngoài ngày 1.1.2026 được nghỉ theo quy định thì đổi ngày làm việc thứ sáu (ngày 2.1.2026) sang ngày thứ bảy tuần sau đó (ngày 10.1.2026).

Thống nhất nghỉ tết Dương lịch 4 ngày

Chính sách mới từ 1.1.2026: Tăng mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc

Từ ngày 1.1.2026, nhiều chính sách, luật mới có hiệu lực thi hành. Trong đó, nhiều bạn đọc quan tâm về quy định tăng mức giảm trừ gia cảnh từ 11 triệu đồng lên 15,5 triệu đồng và tăng mức giảm trừ đối với người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng.

Chính sách mới từ 1.1.2026: Tăng mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Bãi xe 'lụi' quanh bệnh viện hét giá trên trời | Lời kể vụ nghi ngộ độc do bánh mì

Toàn cảnh 17h: Bãi xe 'lụi' quanh bệnh viện hét giá trên trời | Lời kể vụ nghi ngộ độc do bánh mì

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Lời kể nạn nhân bị lừa sang Campuchia | Bị phạt vì đùa khủng bố sân bay Long Thành

Toàn cảnh 17h: Mẹ giúp con gái dàn dựng đám tang giả | Shark Thủy hối lộ 'vẽ' doanh thu khống

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H camera AI trộm cắp Thuế mức giảm trừ gia cảnh nghỉ tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận