Lộ diện người nhận tiền của trùm giang hồ Vi 'ngộ' để chạy án

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025 được UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo trước Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa tại kỳ họp thứ 37 (diễn ra từ ngày 8 - 9.12), nêu danh sách 21 vụ án tham nhũng được phát hiện trong năm 2025, và đang được điều tra, xử lý theo quy định.

Vi "ngộ" tại cơ quan công an ẢNH: PHÚC NGƯ

Đáng chú ý, trong đó có vụ môi giới hối lộ liên quan đến trùm giang hồ Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ", 44 tuổi, ngụ P.Hạc Thành, Thanh Hóa), người đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Vi "ngộ" có quan hệ thân quen với Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa "chua", 49 tuổi, ngụ P.Hạc Thành) - đang chấp hành án tù chung thân về tội giết người tại Trại giam số 03 Bộ Công an (đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An).

Để chạy giảm án cho Hòa "chua", Vi "ngộ" đã đưa 350 triệu đồng cho Hoàng Nam Liên (59 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An), cựu Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự H.Nghi Lộc cũ (Nghệ An), để ông Liên đưa hối lộ cho một cán bộ ở tỉnh Nghệ An chạy giảm án cho Hòa "chua".

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, quá trình điều tra, bị can Hoàng Nam Liên đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Vi "ngộ" hiện không chỉ bị điều tra về hành vi đưa hối lộ để chạy giảm án mà còn đang bị điều tra về tội trốn thuế.

Lộ diện người nhận tiền của trùm giang hồ Vi 'ngộ' để chạy án

Cụ thể, ngày 29.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Vi "ngộ", và Phạm Thị Hương Giang (45 tuổi, vợ Vi) để điều tra về tội trốn thuế.

Bước đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, Vi "ngộ" từng là cổ đông sáng lập và giữ vai trò thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật tại Công ty CP khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro (địa chỉ tại Thanh Hóa).

Trong quá trình hoạt động, Công ty CP khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro đã bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 33 tỉ đồng doanh thu, có dấu hiệu trốn thuế hàng chục tỉ đồng.

Doanh nghiệp này đã lập khống hàng loạt hóa đơn giá trị gia tăng, tạo ra các giao dịch "ma" để hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục để trốn thuế.