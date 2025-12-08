Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau: Hơn 11,2 tỉ đồng thất thoát trong các vụ tham nhũng

Gia Bách
Gia Bách
08/12/2025 13:08 GMT+7

Báo cáo phòng, chống tham nhũng năm 2025 của tỉnh Cà Mau cho thấy tổng số tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại và thất thoát vượt 11,2 tỉ đồng, nhưng cơ quan chức năng mới thu hồi được gần 2,4 tỉ đồng.

Ngày 8.12, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa có báo cáo tổng hợp kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026, trong đó nêu hàng loạt dữ liệu liên quan kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm.

Theo báo cáo, 40 đơn vị trên địa bàn tỉnh đã được kiểm tra việc thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động. Các đoàn kiểm tra không phát hiện vi phạm, cho thấy mức độ chấp hành khá đồng đều giữa các cơ quan, đơn vị.

Cà Mau: Hơn 11,2 tỉ đồng thất thoát trong các vụ tham nhũng- Ảnh 1.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, hơn 11,2 tỉ đồng thất thoát trong các vụ tham nhũng trong năm 2025

ẢNH: G.B

Trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã tiến hành xác minh đối với 61 công chức thuộc 9 đơn vị. Kết quả xác minh dẫn đến kiến nghị rút kinh nghiệm đối với 11 trường hợp tại các Sở NN-MT, KH-CN, GD-ĐT, Y tế và H.Đầm Dơi (cũ); đồng thời đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 6 trường hợp khác thuộc Sở NN-MT, Sở Y tế và H.Ngọc Hiển (cũ).

Về phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, một chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị H.Cái Nước (cũ) bị xác định có dấu hiệu lợi dụng chức vụ để tham ô tài sản. Vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Ngoài ra, qua giải quyết đơn thư của công dân, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện 3 vụ việc khác có dấu hiệu tham nhũng gồm: hành vi giả mạo trong công tác tại UBND xã Khánh Bình (H.Trần Văn Thời cũ); một vụ có dấu hiệu tham ô tài sản tại UBND xã Thới Bình (H.Thới Bình cũ); và trường hợp một cán bộ Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục QLTT tỉnh Bạc Liêu cũ) nhận tiền của doanh nghiệp.

Báo cáo cũng ghi nhận công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được triển khai nghiêm túc. Cơ quan điều tra thụ lý 35 vụ với 60 bị can; Viện KSND thụ lý 24 vụ với 48 bị can và đã truy tố 13 vụ với 37 bị can; TAND đã xét xử 21 vụ với 58 bị cáo. Tổng số tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại và thất thoát trong các vụ việc hơn 11,2 tỉ đồng, trong đó cơ quan chức năng thu hồi được gần 2,4 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ báo cáo, không ghi nhận trường hợp người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh bị xử lý trách nhiệm do để xảy ra hành vi tham nhũng.

