Công an Cần Thơ đang điều tra 24 vụ liên quan tới chức vụ tham nhũng

Ngày 13.11, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị, đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ, cho biết trong nhiệm kỳ qua, Công an TP.Cần Thơ đã tiếp nhận 149 nguồn tin về tội phạm liên quan tới chức vụ tham nhũng. Trong đó, có 72 kiến nghị khởi tố do các cơ quan, ban ngành, đơn vị chuyển đến; 77 nguồn tin do công dân tố giác.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ, thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ẢNH: THANH DUY

Đến nay, tổng số vụ án thụ lý, giải quyết trong nhiệm kỳ là 92 vụ. Kết quả đã kết thúc và chuyển điều tra truy tố 56 vụ, giải quyết bằng các hình thức khác 12 vụ. Hiện, Công an TP.Cần tiếp tục điều tra 24 vụ liên quan tới chức vụ tham nhũng. Trong số này, có 8 vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo TP.Cần Thơ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi và chỉ đạo.

Theo đại tá Nguyễn Thanh Tràng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Khó khăn hàng đầu là một số lĩnh vực có quy định pháp luật thiếu đồng bộ dẫn đến các cơ quan, đơn vị có nhiều quan điểm áp dụng khác nhau. Những tình huống phát sinh chưa có cơ chế xử lý cụ thể nên cơ quan tố tụng gặp khó trong xác định tội danh, phải xin ý kiến nhiều lần.

Bên cạnh đó, công tác giám định, định giá tài sản còn chậm do thiếu chuyên gia, thủ tục phức tạp và chưa có quy định cụ thể về thời gian giám định trong tố tụng. Điều này ảnh hưởng nhiều đến tiến độ điều tra, giải quyết kéo dài. Có nhiều vụ việc, vụ án phải đình chỉ nhiều lần vì chờ kết quả giám định, định giá tài sản.

Đặc biệt, trong công tác điều tra, việc thu hồi tài sản trong các vụ án là vấn đề rất khó khăn. Do chưa có quy định cụ thể về các biện pháp trong phong tỏa tài sản trong giai đoạn tố giác tội phạm.