Xe khách chở lượng lớn thịt nghi động vật hoang dã qua hầm Hải Vân

Ngày 16.12, Phòng CSGT TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một xe khách vận chuyển số lượng lớn thịt nghi là động vật hoang dã khi đang lưu thông trên tuyến hầm Hải Vân - Túy Loan.

Cụ thể, khoảng 11 giờ cùng ngày (16.12), trong quá trình tuần tra kiểm soát tại Km 9+900, tổ công tác Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng phát hiện xe khách BS 74H-010.xx lưu thông theo hướng Bắc - Nam có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

CSGT TP.Đà Nẵng kiểm tra xe khách phát hiện vận chuyển thịt nghi động vật hoang dã ẢNH: Đ.X

Thời điểm kiểm tra, xe khách do tài xế H.Đ.Y (41 tuổi, trú xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách vận chuyển nhiều thùng xốp, bao tải chứa thịt động vật đông lạnh.

Tang vật gồm 11 cá thể cầy (nghi là cầy mực, thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm); 6 cá thể động vật đông lạnh không đầu, không chân, lông màu đen (nghi là heo rừng) và 3 cá thể động vật đông lạnh không đầu, không chân, lông màu vàng, hiện chưa xác định được chủng loài.

Số thịt nghi là động vật hoang dã được lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách lưu thông qua tuyến hầm Hải Vân - Túy Loan ẢNH: Đ.X

Tại thời điểm làm việc, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số thịt động vật nói trên.

Lãnh đạo Phòng CSGT TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo đưa người, phương tiện cùng toàn bộ tang vật về Công an P.Hải Vân (TP.Đà Nẵng) để bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.