Phát hiện xe khách chở hơn 400 kg lạp xưởng không rõ nguồn gốc

Ngày 6.9, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, lúc 23 giờ ngày 5.9, lực lượng của đơn vị này đã phát hiện một xe khách vận chuyển trái quy định 424 kg lạp xưởng.

424 kg lạp xưởng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ được phát hiện vận chuyển trên xe khách ẢNH: PHÚC NGƯ

Vào thời điểm trên, lực lượng của Đội Cảnh sát giao thông số 2 làm nhiệm vụ tại Km10+200 đường Nghi Sơn - Bãi Trành (thuộc xã Trường Lâm, Thanh Hóa) đã dừng xe ô tô khách biển số 74G-001.13, do tài xế Lê Văn Thái (31 tuổi, ngụ xã Khe Sanh, Quảng Trị) điều khiển để kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra phát hiện trên xe khách đang vận chuyển 620 gói lạp xưởng với tổng trọng lượng 424 kg, do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số lạp xưởng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu hàng hóa nhập lậu.

Tài xế Lê Văn Thái khai chở thuê số lạp xưởng này cho một người khác (chưa xác định được danh tính) về tỉnh Quảng Trị tiêu thụ.

Toàn bộ số lạp xưởng và hồ sơ vụ việc đã được Đội Cảnh sát giao thông số 2 chuyển cho Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa tiếp tục xử lý theo quy định.

Liên quan đến thực phẩm là lạp xưởng, thời gian gần đây, nhiều địa phương trên cả nước đã phát hiện số lượng lớn các loại lạp xưởng do nước ngoài sản xuất nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Việc phát hiện nhiều vụ vận chuyển, buôn bán lạp xưởng không đảm bảo quy định đã gây tâm lý lo lắng cho người tiêu dùng.