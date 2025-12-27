Cháy nhà ở Đắk Lắk, 4 người tử vong: Làm rõ nguyên nhân

Ngày 27.12, một lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết đơn vị đã cử lực lượng đến hiện trường phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong.

"Chúng tôi đang đặt nghi vấn về nguyên nhân vụ cháy, có thể do chập điện từ bên trong căn nhà, sau đó phóng điện ra phía ngoài", vị lãnh đạo này thông tin.

Đáng chú ý, camera an ninh của người dân tại khu vực ghi lại cảnh ngọn lửa bắt đầu bùng phát từ căn nhà. Sau đó, nhiều người dân tại các nhà lân cận di chuyển ra phía ngoài vỉa hè.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk ẢNH: T.X

Cùng ngày, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã đến hiện trường của vụ cháy nhà để chỉ đạo công tác xử lý vụ việc. Đồng thời, ông Thái cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

"Trước mắt, tỉnh hỗ trợ cho gia đình 20 triệu đồng để lo hậu sự cho các nạn nhân. Chúng tôi rất chia sẻ với gia đình trước sự mất mát to lớn này…", ông Thái cho biết.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 2 giờ 55 ngày 27.12, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy nhà dân tại xã Hòa Phú. Ngọn lửa bùng phát tại cửa hàng kinh doanh thiết bị, phụ kiện điện nước, thiêu rụi diện tích khoảng 130 m².

Vụ cháy xảy ra trong đêm khiến 4 người trong cùng gia đình tử vong; may mắn một cháu bé sơ sinh được cứu sống và đang được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tích cực điều trị, theo dõi sức khỏe.