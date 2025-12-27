Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Tích cực điều trị cho bé sơ sinh

Hữu Tú
Hữu Tú
27/12/2025 12:18 GMT+7

Đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) đang tích cực theo dõi, điều trị cho cháu bé sơ sinh được cứu sống trong vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong.

Ngày 27.12, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận, cấp cứu cho 5 người trong một gia đình ảnh hưởng do vụ cháy nhà xảy ra tại xã Hòa Phú.

Theo đó, có 4 người được xác định đã tử vong ngoại viện gồm: T.T.K.N (28 tuổi), H.K.D (35 tuổi), H.B.H (8 tuổi), H.B.L (4 tuổi). Người thân đã xin đưa thi thể các nạn nhân về lo hậu sự.

Trong đó, cháu bé sơ sinh 26 ngày tuổi là con của chị T.T.K.N (nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà) nhập viện được chẩn đoán suy hô hấp độ 2; bỏng độ 1, 2 vùng đầu, cổ, lưng và hai mông với diện tích khoảng 8%.

Cháy nhà ở Đắk Lắk: Bệnh viện tích cực điều trị cho cháu bé sơ sinh - Ảnh 1.

Vụ cháy nhà ở Đắk Lắk khiến 4 người tử vong, 1 cháu bé thoát nạn đang được điều trị tại bệnh viện

ẢNH: T.X

Đến 6 giờ cùng ngày, bác sĩ tiên lượng tình hình của cháu bé nặng. Hiện bé được đội ngũ bác sĩ theo dõi bỏng đường hô hấp; theo dõi nhiễm trùng huyết sơ sinh.

Ngoài ra, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cũng tiếp nhận, cấp cứu cho một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tham gia cứu hộ trong tình trạng khó thở. Bệnh nhân đang được theo dõi ngộ độc khí.

Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Tình hình sức khỏe cháu bé được cứu

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 2 giờ 55 ngày 27.12, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy nhà dân tại xã Hòa Phú. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, diện tích đám cháy khoảng 130 m2. Đây là một cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ kiện điện nước. Vụ cháy nhà xảy ra trong đêm đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình, may mắn 1 cháu bé được cứu sống.

