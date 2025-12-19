Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sở Y tế Đắk Lắk thông tin vụ trẻ sơ sinh trở nặng sau khi ra viện

Hữu Tú
Hữu Tú
19/12/2025 15:17 GMT+7

Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Đắk Lắk đã ban hành kết luận về vụ việc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột bị phản ánh 'chối bỏ trách nhiệm', liên quan đến trường hợp trẻ sơ sinh trở nặng sau khi xuất viện.

Sáng 19.12, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã có kết luận về quá trình thăm khám, chăm sóc đối với trẻ sơ sinh con của sản phụ N.T.D tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Vị lãnh đạo này cho hay, người nhà của bệnh nhi này từng đăng tải thông tin bức xúc về Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trên mạng xã hội. Do đó, sở đã chỉ đạo thành lập hội đồng chuyên môn để đưa ra kết luận chính thức.

Hội đồng chuyên môn cấp cơ sở gồm: đại diện lãnh đạo Sở Y tế, chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM và một số chuyên gia của bệnh viện khác trên địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế Đắk Lắk thông tin vụ trẻ sơ sinh trở nặng sau khi ra viện - Ảnh 1.

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

ẢNH: T.X

Qua kiểm tra, Hội đồng chuyên môn kết luận không có sai sót chuyên môn, kỹ thuật trong quá trình khám, theo dõi và chăm sóc đối với con của sản phụ N.T.D tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Toàn bộ quá trình chẩn đoán và điều trị đối với bệnh nhi này được kết luận không chậm trễ.

Như Thanh Niên đã thông tin, sự việc bắt nguồn từ một bài đăng trên Facebook của tài khoản L.A.T kể lại việc người này đưa vợ đến Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột sinh con vào ngày 7.11. Sau sinh, mẹ và bé xuất viện chiều 10.11.

Sau khi về nhà khoảng 10 giờ, bé xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nôn nhiều dịch vàng, xanh sau khi bú. Lo lắng, gia đình đưa bé đến một cơ sở y tế khác thăm khám, được đánh giá tình trạng nặng. Ngày 12.11, cháu được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để phẫu thuật và hiện được điều trị tại đây.

Theo tài khoản L.A.T, khi người nhà liên hệ, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trả lời theo hướng “chối bỏ trách nhiệm”, thái độ làm việc bị cho là thiếu chuyên nghiệp, hời hợt sau khi bệnh nhân báo sự cố.

Trong khi đó, giám đốc bệnh viện khẳng định đội ngũ y tế luôn theo dõi sát, giữ liên lạc với gia đình trong suốt quá trình điều trị tại cơ sở địa phương và sau khi chuyển viện, đồng thời trực tiếp thăm hỏi bệnh nhi.


