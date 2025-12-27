Cháy nhà ở Đắk Lắk: 4 người tử vong, 1 cháu bé thoát nạn

Ngày 27.12, thông tin từ Phòng PCCC và CNCH Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã điều động lực lượng, nỗ lực dập tắt một vụ cháy nhà trên địa bàn tỉnh trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 55 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy nhà dân tại xã Hòa Phú (Đắk Lắk). Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, diện tích đám cháy khoảng 130 m2. Đây là một cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ kiện điện nước.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, dập tắt vụ cháy nhà ẢNH: T.X

Vụ cháy nhà đã khiến 4 người trong một gia đình tử vong, gồm: T.T.T.N.. (28 tuổi), H.K.D. (35 tuổi), H.B.H. (8 tuổi), H.B.L. (4 tuổi).

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã cứu sống 1 cháu bé hơn 1 tháng tuổi ra khỏi đám cháy.

Một lãnh đạo UBND xã Hòa Phú xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong, cháu bé được cứu sống đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong.