Kỳ tích cứu sống bệnh nhân u não tái phát sau 48 giờ nhập viện

Chiều 17.12, bác sĩ Đỗ Văn Long, Khoa Ngoại thần kinh - cột sống (Bệnh viện Quốc tế Minh Anh) thông tin về việc cứu sống bệnh nhân N.V.A bị u não tái phát sau 48 tiếng đồng hồ nhập viện.

Nói về ca mổ phức tạp của ông N.V.A, bác sĩ Đỗ Văn Long chia sẻ: Bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau đầu dữ dội, đi đứng loạng choạng. Kết quả các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đã khiến nhiều chuyên gia dày dạn kinh nghiệm cũng... đau đầu, đó là khối u nguyên bào mạch máu (Hemangioblastoma) khổng lồ đã chiếm gần trọn vùng tiểu não bên trái của bệnh nhân.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy một khối u nguyên bào mạch máu (Hemangioblastoma) khổng lồ đã chiếm gần trọn vùng tiểu não bên trái ẢNH: BVCC

"Cái khó của ca bệnh này không chỉ nằm ở kích thước khối u mà còn ở bản chất của nó. Bởi u nguyên bào mạch máu thường "ngốn" máu rất dữ dội và nằm sát các cấu trúc thần kinh trung ương. Chỉ một sơ suất nhỏ có thể gây chảy máu ồ ạt, dẫn đến di chứng liệt toàn thân hoặc tử vong ngay trên bàn mổ", bác sĩ Đỗ Văn Long cho biết.

Để chuẩn bị cho ca mổ này, ê kíp đã huy động hệ thống kính hiển vi phẫu thuật hiện đại nhất với độ phóng đại cực lớn cùng hệ thống theo dõi thần kinh nội soi. Thay vì bóc tách trực tiếp, các bác sĩ chọn đường tiếp cận vào các mạch máu nuôi u trước. Dưới sự hỗ trợ của công nghệ, bác sĩ Đỗ Văn Long đã khống chế các nguồn cấp máu, biến khối u "đẫm máu" thành vùng phẫu trường khô ráo. Trong suốt quá trình can thiệp vào vùng thân não nhạy cảm, mỗi cử động của dao mổ đều được giám sát bởi hệ thống cảnh báo thần kinh.

Bác sĩ Đỗ Văn Long, người trực tiếp mổ phân tích: "Hãy tưởng tượng, tiểu não vốn nhỏ bé nhưng lại phải chứa một khối u to bằng quả trứng vịt. Nó chèn ép trực tiếp vào thân não – nơi điều khiển mọi hoạt động sống còn của cơ thể. Chỉ cần một tích tắc sơ sẩy hoặc khối u lớn thêm chút nữa, bệnh nhân có thể tử vong đột ngột".

Kết quả ca đại phẫu dự kiến vô cùng phức tạp đã kết thúc chỉ sau 2 giờ 30 phút. Lượng máu mất đi chỉ khoảng 200 - 300 ml, một con số cực nhỏ đối với ca mổ u não khổng lồ.

Bác sĩ Đỗ Văn Long và ê kíp tiến hành phẫu thuật để cứu bệnh nhân u não tái phát ẢNH: BVCC

Chỉ sau 48 tiếng đồng hồ nhập viện và được phẫu thuật kịp thời, người đàn ông từng không thể tự đi vững đã có thể đứng dậy, tự tin bước những bước chậm rãi đầu tiên trong sự vui mừng của người thân.

Bằng kinh nghiệm hơn 25 năm trong nghề, bác sĩ Đỗ Văn Long nhắn nhủ: "Nhiều người thường chủ quan với những cơn chóng mặt, nhức đầu hay đi đứng loạng choạng kéo dài. Đừng đợi đến khi đôi chân không còn điều khiển được mới đi khám. Những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản đó có thể là lời cầu cứu của bộ não trước những khối u nguy hiểm".