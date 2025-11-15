Côn Đảo: Cấp cứu ngư dân bị nhiều vết chém toàn thân, nguy kịch

Ngày 15.11, Sở Y tế TP.HCM thông tin, Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo vừa cấp cứu một ngư dân bị đa chấn thương nghiêm trọng do mâu thuẫn cá nhân trên tàu.

Trước đó, lúc 10 giờ 30 ngày 14.11, nam ngư dân (41 tuổi) được xe cấp cứu chuyển đến Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo trong tình trạng đau đớn và mất máu do nhiều vết chém gây thương tích toàn thân, đe dọa tính mạng.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị chấn thương cực kỳ nghiêm trọng. Vùng đầu bệnh nhân có vết thương vùng trán lộ xương, kèm theo nứt xương sọ, tụ máu ngoài màng cứng vùng trán phải.

Các bác sĩ luân phiên tại Côn Đảo đang phẫu thuật cấp cứu ngư dân ẢNH: SYT

Vùng vai và cánh tay trái bệnh nhân bị nhiều vết thương phức tạp, gồm: gãy hở đầu trên xương cánh tay và vùng cùng vai; đứt các gân, cơ quan trọng và rách bao khớp vai; vùng vai và cánh tay phải bị gãy hở xương vai, đứt cơ dưới vai; vùng lưng và bàn tay có vết thương rách da cơ cạnh cột sống sâu, vết thương ở bàn tay trái.

Trước tình trạng đa chấn thương phức tạp, các bác sĩ tại Côn Đảo khẩn trương thực hiện quy trình hội chẩn trực tuyến liên chuyên khoa để thống nhất phương án điều trị tối ưu.

Cuộc hội chẩn từ xa diễn ra chớp nhoáng giữa bác sĩ tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo với các chuyên gia ngoại thần kinh (Bệnh viện Nhân dân 115); Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và chuyên khoa gây mê - hồi sức (Bệnh viện Bình Dân). Các chuyên gia thống nhất phương án đưa bệnh nhân vào phòng mổ ngay lập tức để xử trí cầm máu khẩn và khâu phục hồi các vết thương.

Ca phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp đầy căng thẳng kéo dài 3 giờ đồng hồ đã thành công. Hiện tình trạng bệnh nhân đã tạm ổn định và đang được theo dõi tích cực về khối máu tụ ngoài màng cứng cùng các vết thương phức tạp khác.

Trước đó, Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo đã phẫu thuật cứu sống nhiều ca chấn thương bụng, chấn thương chỉnh hình, đột quỵ…