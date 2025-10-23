Côn Đảo: Cứu sống kịp thời ngư dân bị tai nạn bất ngờ trên tàu đánh cá

Ngày 23.10, Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân là ngư dân bị tai nạn trên tàu đánh cá nguy kịch, được cấp cứu thành công.

Cụ thể, lúc 16 giờ 20 ngày 22.10, ngư dân bị tai nạn trên tàu cá (54 tuổi) được đưa đến Khoa Cấp cứu, Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo trong tình trạng bị vết thương dập nát vùng khoeo phải. Đây là vùng phía sau của khớp gối phải, một khu vực quan trọng chứa nhiều cấu trúc như cơ, dây thần kinh và mạch máu.

Ngư dân cho hay, lúc gần 7 giờ sáng cùng ngày, ông bị một sợi dây thừng trên tàu bất ngờ cuốn vào chân phải, gây chấn thương. Ông được sơ cứu trên tàu bằng băng ép với quần áo có sẵn, sau đó tàu di chuyển nhanh cập bến để về Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho ngư dân bị tai nạn bất ngờ trên tàu đánh cá ẢNH: SYT

Tại đây, bác sĩ ghi nhận vết thương vùng khoeo phải kích thước khoảng 20 x 30 cm, dập nát toàn bộ phần mềm mặt sau trong, nham nhở nhiều dị vật đất cát và vảy cá.

Bác sĩ còn phát hiện dấu hiệu các ngón chân bên phải của ngư dân bị tím, bàn chân lạnh, mạch mu chân và chày sau không bắt được, ô xy máu các ngón chân phải không đo được. Ông bị mất hoàn toàn cảm giác từ giữa cẳng chân đến các ngón chân bên phải, không cử động được các ngón chân phải.

Sau khi sơ cấp cứu, một cuộc hội chẩn từ Côn Đảo với giám đốc và chuyên gia Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM diễn ra. Kết quả chẩn đoán cho thấy ngư dân bị trật khớp gối, vết thương phức tạp vùng khoeo phải, dập đứt bó mạch khoeo và hoại tử toàn cơ vùng cẳng chân phải giờ thứ 13 trên cơ địa bị xơ vữa mạch máu. Đây là một trường hợp cấp cứu khẩn cấp vì có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng do bệnh nhân bị đau và mất máu nhiều, có nguy cao sốc nhiễm trùng nhiễm độc do mô hoại tử.

Cuộc mổ cấp cứu do các bác sĩ đang luân phiên tại Côn Đảo và các bác sĩ địa phương thực hiện. Các bác sĩ đoạn chi 1/3 giữa dưới vùng đùi bên phải để cứu bệnh nhân. Ca mổ kết thúc lúc 23 giờ cùng ngày. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được chăm sóc hồi sức sau mổ.

Đoàn bác sĩ thứ ba luân phiên ra Côn Đảo vào sáng 23.10 ẢNH: SYT

Trong diễn biến liên quan, sáng 23.10, bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cùng 7 bác sĩ chuyên môn giỏi của các bệnh viện tuyến cuối TP.HCM đã ra Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo trong đợt luân phiên thứ ba (thay cho đợt hai sẽ về vào cuối tháng 10).

Đợt luân phiên thứ ba gồm các bác sĩ chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi, chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức và thần kinh. Nếu như đợt một có 1 bác sĩ nữ, đợt hai có 2 bác sĩ nữ thì đợt ba có đến 3 bác sĩ nữ đăng ký ra Côn Đảo. 3 bác sĩ nữ gồm: bác sĩ Hồ Trương Hồng Hạnh (Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng thành phố), bác sĩ Dương Thị Hồng Cúc (Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Bình Dân) và bác sĩ Lê Thảo My (Khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhân dân 115).