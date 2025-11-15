Cứu thành công người Campuchia bị xuất huyết não vì bệnh lý hiếm gặp

Chiều 15.11, thông tin về bệnh nhân 35 tuổi người Campuchia bị xuất huyết não vì bệnh lý hiếm gặp Moyamoya đã được lãnh đạo Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh (TP.HCM) thông tin đến báo chí. Theo đó, 3 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện đột ngột đau đầu, nôn ói khó chịu; gia đình tưởng nhẹ nên không quan tâm nhiều.

Các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân ẢNH: BVCC





Bệnh nhân có bệnh hiếm gặp với “làn khói ” trong não

Vì quá mệt mỏi, bệnh nhân có vào khám tại một bệnh viện địa phương gần nhà, với kết quả chẩn đoán ban đầu là xuất huyết não, tiên lượng xấu. Sau khi sơ cứu, tình hình sức khỏe của bệnh nhân (người Campuchia) không được cải thiện nên xin chuyển sang Việt Nam, nhập viện cấp cứu vào Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh (TP.HCM) trong tình trạng rất nặng: xuất huyết lấp đầy toàn bộ hệ thống não thất. Tình trạng nguy kịch gây bít tắc đường lưu thông của dịch não tủy, làm tăng áp lực nội sọ nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp tính mạng của bệnh nhân, nếu không được phẫu thuật kịp thời.

"Trước tình thế cấp thiết, chúng tôi cho tiến hành chụp CT-Scan dựng hình mạch máu não (CTA). Kết quả cho thấy tình trạng hẹp rất nặng ở đoạn cuối của động mạch cảnh trong hai bên, có hình ảnh điển hình của bệnh lý Moyamoya", bác sĩ Võ Doãn Tiến - chuyên Khoa Ngoại thần kinh - cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, cho biết.

Ông Võ Doãn Tiến cũng nhấn mạnh thêm: "Đây là một bệnh lý hiếm gặp. Bệnh lý này thường gặp ở trẻ em và những người từ 30 - 45 tuổi. Khi não bị thiếu máu, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách tự tạo ra các mạch máu nhỏ, li ti, mỏng manh (giống như "làn khói") để cố gắng bù trừ. Chính những mạch máu "tân tạo" này lại có thành mạch rất yếu, rất dễ vỡ. Ở bệnh nhân này, các mạch máu mỏng manh đó đã vỡ ra, gây nên tình trạng xuất huyết não nặng".

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh, có thể thực hiện những vận động cơ bản ẢNH: BVCC

Để cứu sống bệnh nhân người Campuchia, ê kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật bằng một đường mổ nhỏ với dụng cụ chuyên biệt, cùng với sự hỗ trợ của kính hiển vi phóng đại, từ đó đã lấy được toàn bộ khối máu tụ, đồng thời đặt một hệ thống dẫn lưu EVD để dẫn lưu não thất ra ngoài, mục đích là nhằm theo dõi và kiểm soát áp lực nội sọ cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, hiện bệnh nhân đang hồi phục nhanh, có thể thực hiện những vận động cơ bản và tiếp tục được điều trị hoàn thiện, trước khi cho xuất viện.



