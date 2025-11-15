Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cứu thành công người Campuchia bị xuất huyết não vì bệnh lý hiếm gặp

Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
15/11/2025 22:37 GMT+7

Bệnh nhân Campuchia nhập viện bị mắc bệnh lý Moyamoya hiếm gặp, các mạch máu mỏng manh đã vỡ gây nên xuất huyết não nghiêm trọng phải nhanh chóng xử lý mới bảo toàn được tính mạng.

Chiều 15.11, thông tin về bệnh nhân 35 tuổi người Campuchia bị xuất huyết não vì bệnh lý hiếm gặp Moyamoya đã được lãnh đạo Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh (TP.HCM) thông tin đến báo chí. Theo đó, 3 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện đột ngột đau đầu, nôn ói khó chịu; gia đình tưởng nhẹ nên không quan tâm nhiều.

Cứu thành công bệnh nhân người Campuchia xuất huyết não vì bệnh Moyamoya hiếm gặp- Ảnh 1.

Các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân

ẢNH: BVCC


Bệnh nhân có bệnh hiếm gặp với “làn khói ” trong não

Vì quá mệt mỏi, bệnh nhân có vào khám tại một bệnh viện địa phương gần nhà, với kết quả chẩn đoán ban đầu là xuất huyết não, tiên lượng xấu. Sau khi sơ cứu, tình hình sức khỏe của bệnh nhân (người Campuchia) không được cải thiện nên xin chuyển sang Việt Nam, nhập viện cấp cứu vào Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh (TP.HCM) trong tình trạng rất nặng: xuất huyết lấp đầy toàn bộ hệ thống não thất. Tình trạng nguy kịch gây bít tắc đường lưu thông của dịch não tủy, làm tăng áp lực nội sọ nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp tính mạng của bệnh nhân, nếu không được phẫu thuật kịp thời.

"Trước tình thế cấp thiết, chúng tôi cho tiến hành chụp CT-Scan dựng hình mạch máu não (CTA). Kết quả cho thấy tình trạng hẹp rất nặng ở đoạn cuối của động mạch cảnh trong hai bên, có hình ảnh điển hình của bệnh lý Moyamoya", bác sĩ Võ Doãn Tiến - chuyên Khoa Ngoại thần kinh - cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, cho biết. 

Ông Võ Doãn Tiến cũng nhấn mạnh thêm: "Đây là một bệnh lý hiếm gặp. Bệnh lý này thường gặp ở trẻ em và những người từ 30 - 45 tuổi. Khi não bị thiếu máu, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách tự tạo ra các mạch máu nhỏ, li ti, mỏng manh (giống như "làn khói") để cố gắng bù trừ. Chính những mạch máu "tân tạo" này lại có thành mạch rất yếu, rất dễ vỡ. Ở bệnh nhân này, các mạch máu mỏng manh đó đã vỡ ra, gây nên tình trạng xuất huyết não nặng".

Cứu thành công bệnh nhân người Campuchia xuất huyết não vì bệnh Moyamoya hiếm gặp- Ảnh 2.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh, có thể thực hiện những vận động cơ bản

ẢNH: BVCC

Để cứu sống bệnh nhân người Campuchia, ê kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật bằng một đường mổ nhỏ với dụng cụ chuyên biệt, cùng với sự hỗ trợ của kính hiển vi phóng đại, từ đó đã lấy được toàn bộ khối máu tụ, đồng thời đặt một hệ thống dẫn lưu EVD để dẫn lưu não thất ra ngoài, mục đích là nhằm theo dõi và kiểm soát áp lực nội sọ cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, hiện bệnh nhân đang hồi phục nhanh, có thể thực hiện những vận động cơ bản và tiếp tục được điều trị hoàn thiện, trước khi cho xuất viện.


Tin liên quan

Côn Đảo: Cấp cứu ngư dân bị nhiều vết chém toàn thân, nguy kịch

Côn Đảo: Cấp cứu ngư dân bị nhiều vết chém toàn thân, nguy kịch

Một ngư dân 41 tuổi được đưa vào Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng do mâu thuẫn cá nhân trên tàu.

Ô tô cán hai cụ già rồi chở đi cấp cứu, không trình báo

Xe ôm chở người đàn ông ở TP.HCM đi cấp cứu do sốc phản vệ thuốc

Khám phá thêm chủ đề

bệnh lý Moyamoya người Campuchia cấp cứu bệnh hiếm Mạch máu Bệnh viện Minh Anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận