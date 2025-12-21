Cháy nhà giữa đêm ở trung tâm Đà Lạt, kịp thời giải cứu 4 người mắc kẹt

Lãnh đạo Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vụ cháy nhà xảy ra lúc rạng sáng 21.12 tại đường Bùi Thị Xuân, P.Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), làm 4 người trong cùng gia đình mắc kẹt. Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đã kịp thời tiếp cận, giải cứu các nạn nhân an toàn và khống chế đám cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng kịp thời dập tắt đám cháy ẢNH: L.V

Theo trung tá Nguyễn Duy Anh, Phó đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 (tỉnh Lâm Đồng), khoảng 3 giờ sáng, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH nhận được tin báo cháy. Chỉ sau khoảng 3 phút, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy chuyên dụng đã có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại tầng trệt căn nhà, khói đen bao trùm khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Ông Huỳnh Tấn Công (56 tuổi, chủ nhà) kịp thời thoát ra ngoài và cho biết trên tầng 2 vẫn còn 4 người bị mắc kẹt, gồm một cụ bà 77 tuổi, hai người trung niên và một thiếu niên. Do lối thoát bị lửa và khói chặn kín, các nạn nhân không thể tự thoát ra ngoài.

Ông Huỳnh Tấn Công (56 tuổi, chủ nhà) kịp thời thoát ra ngoài ẢNH: C.T.V

Trước tình huống nguy cấp, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH nhanh chóng triển khai xe thang chuyên dụng, tiếp cận tầng 2 từ bên ngoài, phá cửa để cứu nạn. Chỉ sau khoảng 15 phút, toàn bộ 4 người mắc kẹt đã được đưa ra ngoài an toàn, không bị thương vong.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH kịp thời giải cứu 4 người mắc kẹt trong đám cháy ẢNH: L.V

Vụ cháy nhà ở Đà Lạt làm 2 xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn ẢNH: L.V

Song song với công tác cứu nạn, các mũi chữa cháy được triển khai, khống chế đám cháy, ngăn không cho lửa lan sang khu dân cư đông đúc xung quanh. Vụ cháy khiến 2 xe máy ở tầng trệt bị thiêu rụi, một phần trần nhà và vật dụng sinh hoạt bị hư hỏng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở Đà Lạt. Sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH trong đêm đã góp phần bảo vệ tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.