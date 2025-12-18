Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bất cẩn trong lúc nấu ăn, người phụ nữ ở TP.HCM gây cháy nhà

Trần Duy Khánh
18/12/2025 15:56 GMT+7

Bất cẩn trong lúc nấu ăn, một phụ nữ gây ra vụ cháy tại căn nhà ở TP.HCM khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Ngày 18.12, Công an phường Hạnh Thông phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM làm rõ vụ cháy nhà dân trong hẻm trên đường Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp cũ).

Bất cẩn trong lúc nấu ăn, người phụ nữ gây cháy nhà ở TP.HCM - Ảnh 1.

Bất cẩn trong lúc nấu ăn, một phụ nữ gây ra vụ cháy nhà ở TP.HCM

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, người dân khu vực phát hiện cột khói đen kèm lửa lớn bốc lên từ một căn nhà trong hẻm trên đường Phạm Văn Đồng nên nhanh chóng hô hoán nhau.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong căn nhà có một người phụ nữ. Người này kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Người dân xung quanh lập tức hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa sau đó lan nhanh.

Bất cẩn trong lúc nấu ăn, người phụ nữ gây cháy nhà ở TP.HCM - Ảnh 2.

Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi

ẢNH: CTV

Tại hiện trường, ngọn lửa bốc lên dữ dội nhanh chóng thiêu rụi phần gác mái, kèm theo cột khói đen cuồn cuộn bốc cao. Do căn nhà nằm cách mặt tiền đường Phạm Văn Đồng khoảng 50 m, nơi xe cộ qua lại đông đúc, thu hút nhiều người hiếu kỳ dừng lại theo dõi.

Nhận tin báo, công an khu vực phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, ngăn chặn cháy lan. Đám cháy được khống chế và dập tắt sau đó.

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, song nhiều tài sản, vật dụng trong căn nhà bị thiêu rụi, phần gác mái và một số cấu kiện bằng tôn bị sụp đổ.

Từ thông tin do người phụ nữ cung cấp cùng các dấu vết ghi nhận tại hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ việc người này bất cẩn trong lúc nấu ăn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi nấu ăn cần quản lý chặt nguồn lửa, nhiệt, tắt bếp khi rời đi, không dùng bình gas mini cũ, sắp xếp đồ dễ cháy, đặc biệt là phương tiện như xe máy ở khu vực xa bếp, trang bị bình chữa cháy và báo cháy sớm, đồng thời có phương án thoát nạn kịp thời.

Tin liên quan

Công an TP.HCM cảnh báo nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao tại nhà ở kết hợp kinh doanh

Công an TP.HCM cảnh báo nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao tại nhà ở kết hợp kinh doanh

Công an TP.HCM cảnh báo mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao, phần lớn chỉ có một lối thoát nạn, bị bịt kín bởi hàng hóa, 'chuồng cọp' hoặc các cấu kiện cơi nới.

Khám phá thêm chủ đề

cháy Thương vong công an TP.HCM cháy lúc nấu ăn phường Hạnh Thông cháy nhà Công an phường Hạnh Thông
