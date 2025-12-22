TP.HCM: Đi hóng mát, tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong trong khu dân cư

Ngày 22.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang làm rõ vụ phát hiện người đàn ông tử vong trong khu dân cư, thuộc phường Long Bình (thành phố Thủ Đức cũ).

Khu vực phát hiện nạn nhân tử vong ẢNH: CTV

Sáng cùng ngày, trong lúc đi hóng mát qua khu vực quán nước bỏ hoang tại một khu dân cư phường Long Bình, người dân tá hỏa phát hiện một người đàn ông tử vong. Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần dài, áo thun đen, tay có đeo đồng hồ.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi thông tin nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Tại đây, công an thu giữ 1 chiếc ba lô có chứa quần áo. Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là anh L.X.D (35 tuổi, quê Thanh Hóa), tử vong chưa lâu. Vụ việc hiện đang được công an tiếp tục làm rõ.

Khu vực phát hiện nạn nhân tử vong nằm trên đường 3B. Dù là khu dân cư, nhưng đoạn đường này khá vắng vẻ. Do có nhiều cây xanh nên người dân thỉnh thoảng qua khu vực này tập thể dục, hóng mát hoặc thu gom củi khô.