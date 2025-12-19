Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trận mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk: 113 người tử vong

Hữu Tú
Hữu Tú
19/12/2025 18:39 GMT+7

Ngày 19.12, tại cuộc họp báo định kỳ tháng 11, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có thông tin mới đến báo chí về số liệu thống kê người tử vong trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Theo ông Thái, tỉnh Đắk Lắk có 113 người tử vong trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 11.2025. Trong đó, 101 người tử vong trực tiếp do thiên tai và 12 người tử vong do nguyên nhân khác, người già lớn tuổi, bệnh tật không kịp thời cấp cứu.

Trận mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk khiến 113 người tử vong và thiệt hại lớn - Ảnh 1.

Người dân nhận hàng cứu trợ sau đợt mưa lũ lịch sử giữa tháng 11.2025

ẢNH: HỮU TÚ

Ông Thái cho biết thêm, trong 2 ngày 18 - 19.11, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa lớn với lưu lượng từ 1.000 - 1.800 mm. Với số liệu này, chỉ trong vòng 2 ngày, lượng mưa đã tương đương với mùa mưa trong vòng 1 năm của tỉnh Đắk Lắk cũ.

"Hiện nay, cả hệ thống chính trị của tỉnh đang vào cuộc, tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra", ông Thái nói.

Trước đó, tính đến ngày 26.11, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 63 người tử vong, 8 người mất tích; 133 ngôi nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn; nhiều cơ sở hạ tầng về giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi... bị hư hại nặng; hàng triệu con gia súc, gia cầm bị chết; gần 99.500 lồng nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; khoảng 70.000 ha cây trồng hằng năm và lâu năm bị ngập úng, hư hại… Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại đến nay gần 5.500 tỉ đồng.

Theo thống kê của UBND tỉnh Đắk Lắk, sau bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 15 - 20.11, toàn tỉnh có 653 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, 892 nhà hư hỏng nặng và 5.455 nhà hư hỏng nhẹ. Tổng kinh phí để khắc phục hơn 200 tỉ đồng, gồm hơn 110 tỉ đồng xây dựng nhà mới; hơn 35 tỉ đồng sửa chữa nhà hư hỏng nặng và hơn 54 tỉ đồng hỗ trợ nhà hư nhẹ.

