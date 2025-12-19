Ô tô gặp nạn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, một bé trai tử vong

Chiều 19.12, lực lượng CSGT Công an TP.Huế cho biết phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, khiến bé 9 tháng tuổi tử vong.

Xe ô tô hư hỏng nặng sau tai nạn ẢNH: NHẬT HOÀNG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 hôm nay, ông N.V.H (50 tuổi, ở đường Hà Nam Đông, xã Điện Bàn, TP.Đà.Nẵng) lái ô tô chở gia đình con trai là anh N.M.H.N (22 tuổi), chị T.T.D.H (20 tuổi, vợ anh N.) và bé N.M.Q (9 tháng tuổi, con trai anh N.) lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên theo hướng Huế - Đà Nẵng.

Khi đến Km13 đoạn qua xã Khe Tre, TP.Huế thì ô tô này bất ngờ tông vào dải phân cách, dẫn đến tai nạn. Tại hiện trường, ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu, lốp bên ghế phụ bị nổ, nhiều cấu kiện văng xa và có dấu hiệu tông vào khối bê tông ở bên đường.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT và cán bộ y tế đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cả 4 nạn nhân sau đó được đưa đến Trung tâm y tế Nam Đông. Trong đó, cháu Q. đã tử vong; ông H. bị thương ở mắt, chị T.T.D.H bị thương ở tay, anh N. may mắn không bị thương.